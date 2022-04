Jesper Boqvist sänktes av en rejäl bröstvärmare från New York Rangers-backen Braden Schneider. Då valde lagkamraten Jahor Sjarahovitj att kasta handskarna för att försvara sin svenske lagkamrat – till sin egen tränares förvåning.

– Det var en regelrätt tackling, det var inget fel, säger Lindy Ruff till NHL.com.

Det var halvvägs in i den första perioden där New Jersey Devils ledde matchen med 1–0 som New York Rangers rookieback Braden Schneider läste svenske Devilsforwarden Jesper Boqvists åkväg och satte in en rejäl bröstvärmare på 23-åringen.

Då svarade Boqvists lagkamrat Jahor Sjaranhovitj upp med att kasta handskarna för att slåss med Schneider. Spelarna delade ut några slag mot varandra innan Schneider brottade ned belarusiern till isen. Efter att känslorna lugnat ned sig så tilldömdes Sjaranhovitj en extra “instigator penalty”, varpå Rangers fick spela powerplay och lyckades kvittera matchen.

“Han överreagerade”

Efter matchen var New Jerseys tränare Lindy Ruff förvånad att Sjaranhovitj stod upp för svensken.

– Han överreagerade. Det var en regelrätt tackling, det var inget fel. Jag skulle aldrig kritisera när någon lagkamrat kommer in och försvarar en annan lagkamrat, men jag tror att han måste ha trott att Schneider hoppade in i tacklingen, säger Ruff till NHL.com.

Rangers vann till slut matchen med 3–1 efter att Chris Kreider skjutit sitt 47:e mål för säsongen och Justin Braun avrundat målskyttet tidigt i den tredje perioden. Detta trots att Devils bara släppte till fyra (!) skott mot eget mål under de avslutande 40 minuterna.

New Jersey Devils – New York Rangers 1–3 (1–2, 0–0, 0–1)

New Jersey: Jahor Sjaranhovitj (20).

New York: Ryan Strome (16), Chris Kreider (47), Justin Braun (6).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.