Färjestad kom in i slutspelet med en stigande form. Nu har man serietrean Skellefteå i ett järngrepp efter att ha vunnit även den andra matchen.

– Det är verkligen slutspel, det känner man att det smäller hela tiden, säger Skellefteåtränaren Robert Ohlsson i C Mores sändning.

Med ett hårt tryck och fysiskt spel gav Färjestad Skellefteå stora problem. Så pass stora problem att värmlänningarna nu har gått upp i en 2-0 ledning i matcher.

– Jag tycker inte riktigt att vi inte pallar trycket och spelar hockey och sätter den på blad. Det är några grejer jag känner redan nu att jag måste åtgärda. Det är verkligen slutspel, det känner man att det smäller hela tiden. Färjestad hanterar det lite bättre än oss, säger Robert Ohlsson i C Mores sändning.

Skellefteå började klart bäst och hade kontroll på den första perioden. Något som också gav utdelning då Jonathan Pudas bombade in matchens första mål i periodens sista minut.

Det var grinigt mellan lagen och efter den första perioden blev det rejält irriterat mellan de båda lagen som samlades på isen för att säga några väl valda ord till varandra.

Underläge blev ledning – på 34 sekunder

I den andra perioden kom Färjestad ut med en frenesi som inte bara tog dem tillbaka in i matchen – utan hela vägen till en ledning. På 34 sekunder gjorde värmlänningarna två mål genom först Victor Ejdsell och sedan Gustav Rydahl.

– Det är en bra hockeymatch, tyvärr förlorar vi den. Någonstans tycker jag att vi behöver få igång fler enheter i andra perioden framförallt. Det får jag ta på mig och där måste jag bli bättre.

Joakim Lindström kvitterade i slutet av den andra perioden och vi hade ett likaläge inför den tredje. Då la Färjestad i en till växel och gjorde ett nytt ryck.

Skellefteå illa ute

Denna gången klev laget upp i en 4-2 ledning efter två snabba mål av Patrik Lundh och Mikael Wikstrand.

Underläget blev övermäktigt för Skellefteå som visserligen tog sig tillbaka in i matchen via ännu ett mål av Joakim Lindström. Men någon kvittering kom aldrig, trots ett furiöst tryck av bortalaget. Färjestads målvakt Dominik Furch storspelade och släppte inte in något mer.

– Vi har börjat fatta det. Vi har varit kritiska både från oss själv och från media. Vi har inte varit ödmjuka nog att lägga ner jobbet. Det är konstigt ibland att det ska ta 52 matcher innan man ska fatta det, säger FBK-kaptenen Linus Johansson.

Serien vänder nu tillbaka till Västerbotten där Skellefteå är tvungna att vinna för att inte hamna i ett 3-0 underläge i serien.

