Oskarshamns skräll – vinner första kvartsfinalen mot Rögle

Rögle hade elva raka segrar mot Oskarshamn inför kvällens första kvartsfinal.

Men under torsdagen bröts den trenden då Oskarshamn vann borta med 2-1 för att ta sin första seger någonsin i SM-kvartsfinalspel.

Rögle klev in i kvartsfinalspelet som solklara favoriter mot Oskarshamn som tog sig vidare från play in-spelet efter att ha slagit ut Leksand.

Inför kvällens match hade Rögle också elva raka vinster mot Oskarshamn i SHL – men nu fick vi se ett trendbrott då IKO vann med 2-1 borta i den första kvartsfinalen.

Efter en mållös förstaperiod så hettade matchen till i den andra perioden med flera utvisningar och det kunde Oskarshamn också utnyttja då Hynek Zohorna skjuter in 0-1 för klubbens första mål någonsin i kvartsfinalspel.

– Vi behövde göra det första målet här för de är starka här hemma. Det var snabba 40 minuter så det var kul att spela, säger den yngre brodern Zohorna till C More efteråt.

Robin Norell segerskytt för Oskarshamn

I början av den tredje perioden fick dock Rögle chansen i powerplay och slösade inte någon tid med att få in kvitteringspucken då Adam Tambellini spelade in pucken till Dennis Everberg som styrde in 1-1.

Bara knappa två minuter senare återtog dock bortalaget sitt övertag då Robin Norell skickade in 1-2 och Oskarshamn var då återigen i förarsätet.

Under de sista minuterna av matchen kunde Oskarshamn sedan hålla undan där Joe Cannata storspelade med 33 räddningar på 34 skott. IKO tar därmed sin första kvartsfinalseger i klubbens historia.

Rögle – Oskarshamn 1–2 (0-0,0-1,1-1)

Rögle: Dennis Everberg.

Oskarshamn: Hynek Zohorna, Robin Norell.

Oskarshamn leder med 1-0 i matcher.

