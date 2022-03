Magnus Bogren lämnar Tingsryd efter tre år

Magnus Bogren har under ett antal säsonger haft en stor roll i Tingsryd. Som både sportchef och tränare har han lett laget i tre säsonger. Nu bekräftar klubben att han inte fortsätter nästa säsong.

– Så funkar branschen och det finns absolut inga hard feelings, säger Magnus Bogren till klubbens hemsida.

Magnus Bogren kom till Tingsryd säsongen 2019/20 och har haft ansvaret so både sportchef och tränare sedan dess. Han har tidigare hintat om att detta inte har varit en hållbar lösning och att det har varit mer jobb under denna säsong än han hade förväntat sig.



Nu bekräftar klubben att Bogren inte kommer att fortsätta nästan säsong.

– Det har varit tre intensiva, utmanande, väldigt lärorika men framför allt mycket roliga år i Tingsryd. Jag och min familj blev från första stund välkomnade på ett underbart sätt och vi har trivts väldigt bra i Tingsryd, säger Magnus Bogren till klubbens hemsida.

Haft möte med konkurrent

Under onsdagen bekräftade även Södertäljes klubbdirektör Robert Andersson för LT att klubben har haft möten med Bogren om en möjlig roll i klubben nästa säsong.



Södertälje som under gårdagen säkrade nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan har Bogren på listan över kandidater till att leda laget nästa säsong. Där finns även SSK:s nuvarande tränare Per Hånberg, som kom in sent under säsongen och räddade kvar klubben.

