Lisa Johansson: "Jag har svårt för att vi ska vara nöjda med att vi tog oss till OS"

Lisa Johansson var med både under OS 2022 och 2018. För Hockeysverige.se berättar den rutinerade landslagsspelaren vad det var som gick fel i senaste turneringen och vad som måste ändras i Damkronorna.

– Personligen är jag väldigt besviken över den turneringen, säger Lisa Johansson.

Två tidigare storspelare i svensk hockey, Erika Holst och Emelie Berggren, har uttalat sig ganska frågande kring Damkronornas insats vid OS.



Holst:

– Jag kan känna mig ganska frustrerad…, säger förra OS-medaljören och fortsätter:

– Det är stort att vara på ett OS, men att spelare upplever att en dröm har gått i uppfyllelse… Ja, man ska vara stolt över att ha blivit uttagen att representera Sverige på ett OS. Man har tagit sig långt, men man måste vilja ha medaljer.

– USA och Kanada är bra. Vi kan nästan räkna dit Finland också. Sedan tycker jag att det finns spelare i Tjeckien, Danmark och andra nationer, nu är inte jag insatt i spelarnas vardag men utgår ifrån att dom tränar hårt och gör vad dom kan, som lever för att vinna medaljer. Att alla val jag gör varje dag ska ta mig närmare den där medaljen i VM eller OS. Att jag inte är nöjd med att bli fälld i hörnet och bara se pucken ligga där. ”Jag ska upp och bli först på pucken”.

– Det saknar jag i det svenska laget idag, vilket jag ser att det finns i andra nationer. Titta på

Danmark och Josefine Jakobsen, nu har jag visserligen coachat henne. Hennes inställning är att, kan hon komma först till pucken så är hon det. Har hon inte pucken så ska hon ta tillbaka den.

– Det instinktiva i att äga puck, vilja ha puck och driva på mål. Sedan vet inte jag om det är så att vi försöker utbilda så mycket att vi hela tiden ska göra så rätt. Pucken är där och att den ska in i mål är vad som räknas. Gör vi fler mål än motståndarna vinner vi.

“Väldigt besviken”

Berggren:– Idag är mycket att vi måste komma till OS. Det måste vara slut på att när man sitter på U18-läger, jag och Nanna Jansson var med Ylva (Martinsen) som back-up coacher, och frågade spelarna om vad dom hade för mål.– ”Att spela i landslaget”– ”Det är helt värdelöst att traska runt i landslaget, vad har du för mål?”–”Spela VM”– ”Att spela VM är också tråkigt. Det är som vilken turnering som helst.”– Sedan var det någon som sa:– Jag vill ta medalj i OS”– "Bra, nu kommer vi någon vart”– Har du som mål att spela i landslaget når du ditt mål ganska snabbt. Det är inte så svårt att få ett A i skolan en gång, men du måste jobba vidare och få A i flera ämnen och gånger för att det ska ge resultat.

Lisa Johansson är en av spelarna som var med i OS 2022, men även vid turneringen i Sydkorea 2018. Lägg därtill att hon spelat fyra VM-turneringar.

– Jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt att sätta ord på vad jag varit med om eftersom OS är en stor grej och upplevelse. Personligen är jag väldigt besviken över den turneringen, säger Lisa Johansson till hockeysverige.se då vi ses för en intervju vid AIK:s hemmahall, Ritorp (Ulriksdals IP).

– För svensk del var det absolut fortfarande bra. Vi kvalade in så att då gå till en kvartsfinal måste fortfarande vara något positivt. Jag tycker att vi hade kunnat placera oss bättre i gruppen för att då kunnat få en annan alternativ kvartsfinalmotståndare.

Lisa Johansson, Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur ser du på den kritiken kring det flera före detta spelare sagt i intervjuer med hockeysverige.se tidigare, att man är nöjd med att ”bara” komma till OS?

– Det kan jag hålla med dom om. Just känslan att vara nöjd med att ha tagit sig till OS är en inställning som kanske till viss del bidrog till att det inte gick bättre i gruppspelet.

– Jag skulle inte säga att vi inte tävlade så hårt som vi kunde för det är klart att vi åkte dit för att vinna varje match. Ingen åker dit för att man är nöjd.

– Är man nöjd med att tagit sig dit har man inte samma hunger för att göra något åt den situation man är i där och då.

Lisa Johansson, Foto: Bildbyrån

– Jag förstår vad du menar, men jag har inte reflekterat över det. Sedan ska vi inte sticka under stolen med att det var många debutanter med som inte hade spelat något OS innan.– Det är, som jag sa, en extremt stor turnering att vara en del av och mycket att ta in. Nu spelades turneringen mitt under en pandemi så det var inte samma friheter som jag upplevde i Pyongchang (OS 2018). Ändå är det en extremt stor upplevelse och mycket intryck samtidigt som du måste försöka sålla bort och inse varför du är där. Att det är för att prestera på en hockeyplan.– Jag säger inte att det var så, men det kan ha blivit en mental krock för vissa spelare, vilket i så fall inte skulle vara konstigt.

Hur ser du på utvecklingen för Damkronorna säsongen 2021/22?

– Det beror såklart på vad man själv känner. Jag kanske har en annan bild än någon som spelar i Luleå eller Brynäs har eftersom dem nu står i en SM-final och har en annan positiv säsong bakom sig med klubben. Medan jag har en bergochdalbana/negativ säsong i ryggen.

– Vi tog oss genom kvalet och till OS. Det var en extremt positiv ”boost”. Många unga kommer upp och visar att dom vill slåss för damhockeyn i sig och så vidare. Jag känner samtidigt att jag vill mer. Jag kan inte släppa det. Den roligaste matchen för mig under OS var då vi mötte Kanada. Det är den nivån jag vill vara på.

– Visst, vi förlorade med 11-0, men för mig var det, som jag sa, den roligaste matchen även om vi hade vunnit matcher innan. Mot Kanada blev det en tävling på riktigt.

Är inte klar med landslaget

Frustrationen lyser igenom hos Lisa Johansson när hon klär ord på sina känslor kring OS-turneringen.– Ja, jag känner verkligen så eftersom jag vill mer och framåt. Jag har svårt för att vi ska vara nöjda med att vi tog oss till OS och en kvartsfinal, jag tycker inte att det är tillräckligt bra.

Nu har ni fått en gratisbiljett till A-VM, vad är en realistisk målsättning där?

– I mina ögon tycker jag att ett första delmål för Damkronorna absolut ska vara kvartsfinal. Det är samtidigt svårt, det här som alla pratar om, eftersom det var väldigt länge sedan, om vi räknar bort OS, Damkronorna mötte motstånd på den nivån.

– Innan dess har det varit många matcher mot nationer som har varit sämre rankade. Där har det blivit en annan typ av spel där Sverige har fått hålla mycket puck och föra matcherna till skillnad mot när man möter lag som Finland, Kanada, USA, Ryssland och så vidare.

– Det som är en stor del av svensk damhockey och som den alltid varit bra på är försvarsspel. Vi har alltid varit riktigt bra på att försvara oss och ha en struktur. Jag tror det gäller att hitta någon form av balans i allt. Ha strukturen i försvarsspelet, men ändå vara kreativa i det offensiva då den möjligheten ges.

– Klart att jag tycker Sverige ska sträva efter en semifinal. Det är bättre sträva för högt och bli

besviken än nöja sig och ha kunnat ge mer. Det så jag ser det.

– Ja, lite så. Jag tycker att svensk damhockey är på väg framåt och det finns mer att ge. Att inte sträva efter det eller sätta höga mål tycker jag är lite att skjuta sig själv i foten och ställa sig i led. Vi vill framåt och det är någonstans där jag tycker att man ska börja.– Självklart ja för min del. Jag är inte klar med min egen utveckling och inte med hockey på den högsta nivån. Så länge jag får erbjudande att vara med i landslaget kommer jag tacka ja. För mig är att representera Sverige det största du kan göra som damhockeyspelare.