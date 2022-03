Connor McDavid först att nå 100 poäng denna säsong

Edmontons stora stjärna Connor McDavid avgjorde nattens match mot Los Angeles. Centern blev även den första spelaren denna säsong att nå 100 gjorda poäng.

Med en assist till Cody Ceci i den första perioden mot Los Angeles Kings stod den kanadensiska stjärnan på 99 gjorda poäng denna säsong. I den andra perioden gjorde han sin 100:e poäng. Kanske inte på det mest spektakulära sättet.



McDavid som stod bakom kassen svepte in pucken framför mål. Pucken letade sig in i nätet på något sätt via Kings-backen Alex Iafallo. Målet tilldelades först Jesse Puljujarvi, men ändrades sedan till McDavid.

Milstolpen innebär att McDavid nu har nått över 100 poäng i fem av sina sju säsonger i NHL.

Den här säsongen står han på 37 mål och 63 assist på 67 matcher.

Straffavgörande

Ställningen när alla tre perioder var spelade var 3-3 och det krävdes straffar för att skilja lagen åt. Där satte stjärnorna McDavid och Leon Draisaitl sina straffar, medan Kings missade sina två. En av dem togs av Viktor Arvidsson.



Men det var inte en helt misslyckad kväll ur ett svenskt perspektiv. Carl Grundström och Alexander Edler gjorde båda två poäng när de assisterade varandra.

