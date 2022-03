Södertälje hade chansen att säkra nytt allsvenskt kontrakt vid seger i kväll.

I stället föll de ihop totalt och förlorade med 6-1 hemma mot Troja-Ljungby.

– Vi kanske är lite tagna av stundens allvar, säger Jacob Dahlström till C More.

Inför kvällens match mellan Södertälje och Troja-Ljungby hade Troja aldrig tagit ledningen i kvalserien, förutom Oscar Öhmans segermål i sudden death av den tredje matchen.

Under söndagskvällen lossnade det dock rejält för smålänningarna som vann med hela 6-1 uppe i Södertälje.

Målskyttet inleddes i den första perioden av Malmölånet William von Barnekow medan SSK såg uddlösa ut under de första 20 minuterna.

– Vi kanske är lite tagna av stundens allvar. Vi kör lite utan att tänka ibland, sade Jacob Dahlström till C More i den första periodpausen.

Öhman tvåmålsskytt: ”Skönt”

I den andra perioden blev det däremot ännu sämre för Södertälje som inte hängde med alls i inledningen utan Troja-Ljungby tog över matchbilden totalt.

0-2 kom av Victor Öhman inom mittperiodens första tre minuter och tre minuter senare var Öhman i farten igen och satte 0-3.

Södertälje tog då timeout men det gav inte effekt utan endast två minuter senare sköt Kevin Karlsson in Trojas fjärde mål i matchen.

Under de första fyra matcherna hade Troja-Ljungby bara lyckats göra fyra mål på 146 skott mot SSK-målvakten Nikita Tolopilo – men nu hade de alltså skjutit fyra mål på 22 skott efter två spelade perioder.

– Det är klart det är skönt, det har varit tufft att få hål på han men nu är vi kyligare framför mål, säger tvåmålsskytten Öhman till C More i andra periodpausen och fortsätter:

– Det är egentligen bara förra matchen som var sämre från vår sida. Vi har spelat bra men vi har inte fått in pucken. Han har varit bra i målet men nu har hittat lite nycklar för att göra mål på honom. De ser lite trötta ut och går kort på folk så vi bara kör på.

”De får dominera i vår zon”

Södertäljes lagkapten Andreas Hjelm var sedan märkbart frustrerad i intervjun med C More där han även erkände att det var nervöst i SSK-laget.

– Det är klart att det är nervigt, vi vill sätta spiken i kistan men det är lättare sagt än gjort, säger han i pausen och fortsätter:

– Vi måste bli lite mer desperata i alla situationer. Vi släpper in dem för lätt i vår zon och de får dominera. Vi måste steppa upp rejält. Vi är inte med i att vi ska försvara som vi har gjort. Vi börjar falla ur ramen och tappa våra markeringar. Då är vi inte bättre än såhär.

Det dröjde dock bara 61 sekunder i den tredje perioden innan Troja även satte 0-5 då Romans Semjonovs kom i ett friläge och kyligt lade in pucken mellan benen på Nikita Tolopilo. Efter att ha släppt in fler mål i kvällens match än vad han gjort i de fyra tidigare så byttes då Tolopilo ut och in kom i stället Fredrik Bergvik mellan stolparna.

Inte heller Bergvik kunde hålla tätt utan Arvid Degerstedt kunde sätta 0-6 i powerplay halvvägs in i den tredje perioden. Södertälje fick sedan in ett tröstmål i form av att Albert Sjöberg slog in en retur.

Resultatet innebär att Troja-Ljungby nu tvingar fram en sjätte kvalmatch nere i Ljungby på onsdag. Troja måste då vinna där för att hålla säsongen vid liv och få till en sjunde och helt avgörande match.

Södertälje – Troja-Ljungby 1–6 (0-1,0-3,1-2)

Södertälje: Albert Sjöberg.

Troja-Ljungby: Victor Öhman 2, William von Barnekow, Kevin Karlsson, Romans Semjonovs, Arvid Degerstedt.

Södertälje leder med 3-2 i matcher.

