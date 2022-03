I natt hyllades Nicklas Bäckström för att ha nått 1 000 poäng för Washington Capitals.

När han sedan också gjorde mål kastade fansen in gummiäpplen på isen.

– Det var en riktigt häftig upplevelse, säger “Bäckis”.

Den 9 mars stod Nicklas Bäckström för sin 1 000:e poäng i NHL-karriären, där han endast har representerat Washington Capitals.

Inför nattens match mot New Jersey Devils hyllades då svenskstjärnan med en ceremoni för att ha nått 1 000 poäng som andra spelare i klubbens historia, efter Aleksandr Ovetjkin.

Inför hyllningsceremonin delades det ut gummiäpplen till fansen i Capital One Arena då äpplen förknippas med assists i NHL.

Under matchen gjorde sedan Bäckström också mål vilket ledde till att fansen började kasta in äpplena på isen och matchen fick därmed avbrytas i fem minuter medan äpplena samlades upp.

– Det var helt fantastiskt. Jag gjorde inget hattrick eller nåt men det var kul att fansen gjorde så. Det var väldigt roligt och alla spelarna hjälpte till och skottade undan äpplena. Det var en riktigt häftig upplevelse, säger “Bäckis” efteråt.

