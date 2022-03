Jake Sanderson är en av världens mest spännande backtalanger.

Nu skriver han rookiekontrakt med Ottawa Senators – och kan få göra NHL-debut redan den här säsongen.

– Han är en viktig del av vår framtid på backsidan, säger general managern Pierre Dorion.

Ottawa Senators säkrar upp en av sina största talanger.

Under söndagen meddelar klubben nämligen att de har skrivit ett treårigt rookiekontrakt med 19-årige backen Jake Sanderson. Kontraktet gör att han är aktuell för att debutera i NHL redan den här säsongen.

– Vi är väldigt nöjda över att ha fått Jake under kontrakt. Han är en viktig del av vår framtid på backsidan. Han är en fantastisk skridskoåkare som har alla verktyg för att bli en komplett back i NHL. En mogen ledare trots sin ringa ålder. Han behöver fortfarande rehabilitera sin skada men vi hoppas kunna se honom i vår “lineup” innan säsongens slut, säger general managern Pierre Dorion i ett uttalande.

News Release: The #Sens have signed defenceman Jake Sanderson to a three-year, entry-level contract: https://t.co/NRSNgzvj7N pic.twitter.com/2z6WqVBDEO