HV71 vann igen mot Västervik och har nu 2-0 i matcher efter att ha vänt 0-2 till 5-2-seger.

Vändningen startade efter ett straffmål av Fredrik Forsberg – och efteråt var det ilsket i Västervik efter matchen som sökte en förklaring av domarna.

– Jag ska inte säga för mycket om domarna nu för då får man böter, säger Victor Öhman till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det står 2-0 i matcher till HV71 i kvartsfinalserien mot Västervik efter att de följt upp 7-0-krossen med att vinna med 5-2 under lördagen.

Västervik ledde med 2-0 i den andra perioden men HV lyckades vända på matchen efter att ha fått en straff tilldelat sig. En straff som Fredrik Forsberg kyligt förvaltade för 1-2 och strax därefter kunde hemmalaget också sätta 2-2 och sedan 3-2.

Enligt HV-forwarden Jesper Kokkonen var straffen en avgörande faktor bakom vinsten.

– Det var ett väldigt viktigt mål i ett viktigt skede. Sedan känns det som att vi trycker gasen i botten och kör på resten av perioden, säger Kokkonen.

Sökte upp domarna efter matchen

Straffen tillkom i en märklig situation där backen Max Krogdahll sätter handen på pucken och sedan skyfflar den bakåt under sig själv innan målvakten Edvin Olofsson kunde lägga plockhandsken på pucken.

Domarna dömde då straff för “otillåten blockering i målgården”.

Efteråt var det dock irriterat hos Västervik över att det dömdes straff.

– Vi tycker ju inte det är straff. Vi har en öppen hand på pucken, det är ingen ”closing hand on puck” i målgården. Vi har en öppen hand där vi skjuter tillbaks pucken, sade tränaren Martin Gudmundsson till C More.

I korridorerna utanför omklädningsrummen sökte sig sedan även representanter från Västervik mot domarrummet för en förklaring. De pratade då både med domarna samt en domaransvarig från HockeyAllsvenskan som var på plats i Husqvarna Garden där Västervik klagade på beslutet att döma straff.

”Då får man böter…”

Victor Öhman var en av Västerviksspelarna som var på isen när situationen inträffade – men han är inte intresserad av att diskutera saken.

– Jag har bara hört lite, jag såg inte så jävla mycket om situationen själv. Jag tänker inte uttala mig för mycket om det, säger Öhman till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag vet inte, jag ska inte säga för mycket om domarna nu för då får man böter eller nån skit. Men det är klart att det målet gav HV mycket energi.

På måndag spelas den tredje kvartsfinalen lagen emellan och Västervik är då piskade att vinna för att inte hamna i ett 3-0-underläge i matcher.

