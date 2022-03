SSK nära nytt kontrakt – nollade Troja igen

Södertälje är bara en seger från att säkra spel i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Detta efter att ha nollat Troja-Ljungby och vunnit med 3-0 i den fjärde kvalmatchen.

Inför kvällens fjärde kvalmatch mellan Södertälje och Troja-Ljungby så hade SSK en ledning med 2-1 i matcher efter att ha vunnit båda sina hemmamatcher men förlorat senast nere i Ljungby.

I den tredje matchen vann Troja efter förlängning efter att ha gått från 0-2 till 2-2 i matchens sista minut.

Den vändningen gav dem dock ingen fördel i kvällens drabbning då det snarare var Södertälje som kom ut starkast och var det klart bättre laget i den första perioden.

Bortalaget kunde också ta ledningen med 1-0 genom Jacob Dahlström. Han menade att de hade gått vidare från plumpen förra matchen.

– Vi sade att det som hände förra matchen var bara att glömma. Vi hade 59 riktigt bra minuter då, tog med oss det och jag tycker vi får in det i den här matchen direkt från start, säger Dahlström till C More.

Ny nolla av Tolopilo

I den andra perioden klev Jacob Dahlström fram igen – den här gången som passningsläggare. Han passade nämligen fram till Emil Albas 2-0-mål redan 19 sekunder in i mittperioden.

Därefter kunde SSK hålla tätt och målvakten Nikita Tolopilo stod återigen för en stark insats mellan stolparna. På fyra matcher har han nu endast släppt in fyra mål på de 155 skott som han har fått på sig hittills.

Södertälje vann med 3-0 efter att Jacob Dahlström gjort mål, hans andra i matchen, i tom kasse och de leder därmed matchserien med 3-1. De har därmed chansen att säkra nytt kontrakt på söndag då den femte kvalmatchen spelas uppe i Södertälje.

Troja-Ljungby – Södertälje 0–3 (0-1,0-1,0-1)

Troja-Ljungby: –

Södertälje: Jacob Dahlström 2, Emil Alba.

