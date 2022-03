I nattens möte mellan Nashville och Vegas bars Brett Howden ut på bår efter en närkamp med Filip Forsberg, som slutade med en kollision med sargen. Under presskonferensen efter matchen kom Golden Knights tränare Peter DeBoer med det lugnande beskedet att läget är stabilt.

Det var i första perioden av nattens match mellan Nashville och Las Vegas som Golden Knights-centern Brett Howden blev liggandes på isen efter att ha åkt huvudstupa in i sargen. Situationen uppstod i en närkamp med Predators-forwarden Filip Forsberg, då Howden tycktes tappa balansen samtidigt som svensken initierade kontakt.

Efter matchen meddelade Vegas tränare Peter DeBoer att läget var stabilt, samt att Howden kunde röra på sig.

– Han var i en utsatt position och jag tyckte han blev driven in i sargen, sade DeBoer under presskonferensen efter matchen.

Stretcher out for Brett Howden after scary collision into the boards after a hit by Filip Forsberg. Hope he’ll be okay. #VegasBorn #Preds pic.twitter.com/7OxJxLMDJN