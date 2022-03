Efter anmälan – ryska ishockeyförbundet dementerar

IIHF anmälde under gårdagen det ryska ishockeyförbundet till sin etiknämnd. Det efter rapporter om att förbundet har uppmanat KHL-klubbarna att sprida krigspropaganda. Men nu dementeras uppgifterna av RIHF.

Både det ryska ishockeyförbundet och pampen René Fasel blev anmälda till IIHF:s etiknämnd under gårdagen. Det efter att ha agerat felaktigt under Rysslands pågående invasion av Ukraina.

RIHF anklagas för att ha beordrat KHL-klubbarna att stödja president Vladimir Putin och dennes krigsföring i Ukraina. En etiknämnd ska granska fallet och se om det finns fog för anmälan och i så fall skicka ärendet vidare till en disciplinnämnd.

Men nu går det ryska ishockeyförbundet ut och dementerar att man skulle ha något att göra med propagandan.

– Inga brev skickades från RIHF till KHL-lag och ingen kontakt togs angående stöd till några aktiviteter, skriver förbundet på twitter.

RIHF official statement:



The RIHF only contacts KHL clubs with regards to calling players up to national teams. Contact concerning different matters is not made.



No letters were sent by the RIHF to KHL teams and no contact was made concerning the support of any activities