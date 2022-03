Med 55 sekunder kvar att spela ledde Södertälje med 2-0.

Då sköt Troja-Ljungby två mål för att tvinga matchen till förlängning – där Oscar Öhman sedan avgjorde för hemmalaget.

– Herregud, det var en upphämtning som man inte såg komma, säger Trojatränaren Roger Forsberg efteråt.

Troja-Ljungby skaffar sig hopp i kvalserien mot Södertälje.

Efter att SSK vunnit de två första matcherna med 3-1 och 2-0 så var Troja piskade att vinna för att Södertälje inte skulle gå upp till en nästintill omöjlig 3-0-ledning i matcher.

Under onsdagskvällen tog jumbon då sin första seger i play out-spelet för att se till att underläget nu endast är 2-1 i matcher.

SSK tog dock ledningen med 1-0 efter 14 minuters spel i den första perioden. Det var då 20-årige Johannes Jämsén som blev målskytt med sitt första A-lagsmål i karriären.

”Fick reda på det i morse”

20-åringen spelar till vardags i klubbens J20-lag där han vann interna poängligan med 58 poäng på 48 matcher den här säsongen. Han har tidigare fått spela 13 matcher i HockeyAllsvenskan utan att göra poäng.

I dag var dock tanken att han skulle spela för Södertälje i J20-slutspelet – men på morgonen fick han reda på att han skulle följa med A-laget ner till Ljungby.

– Det var med kort varsel, jag fick reda på det i morse. Det var bara att gå upp och ta sig till bussen så fort som möjligt, säger Jämsén till C More.

Kvitterade med sex sekunder kvar

Albert Sjöberg såg sedan till att utöka SSK:s ledning i den andra perioden och det såg då ut att vara klart för bortalaget då de behöll 2-0-ledningen ända fram till slutminuten. Troja-Ljungby har även haft väldigt svårt att göra mål på SSK med endast en fullträff på 179 minuters ishockey.

I den 180:e minuten så hände dock det otroliga då Karl Olofsson först reducerade med 55 sekunder kvar och med endast sex sekunder kvar av matchen så klev Joakim Hillding fram och sköt 2-2 för att tvinga fram en förlängning.

– Herregud, det var en upphämtning som man inte såg komma utifrån hur spelet såg ut där i tredje perioden. Målet som Kalle (Olofsson, 2-1) gör gav oss den sista lilla energin att tro på ett oavgjort resultat. Jag är väldigt, väldigt glad att 2-2-pucken gick in sen, säger tränaren Roger Forsberg till C More efteråt:

– Vi spelar inte tillräckligt bra och gör ingen jättebra match. Som spelat var fram till att vi tog ut målvakten så kändes det lite hopplöst där för vi såg vi trötta ut. Den resningen vi gör är ju helt fantastisk.

“De ska jävlar få jobba på fredag”

I “sudden death” var det sedan också hemmalaget Troja-Ljungby som kom ut starkast och satte hård press mot Nikita Tolopilo i SSK-målet.

Sedan kunde även Troja avgöra för att gå vinnande ur den kvalmatchen. Joakim Hillding, som satte kvitteringsmålet 2-2-målet, passade in i mitten till Oscar Öhman som sköt ett skott som gick in bakom Tolopilo.

Det blev dock väldigt dramatiskt då målet videogranskades för att se om Arvid Degerstedt störde målvakten då han var i målgården när pucken passerade mållinjen. Domarna godkände dock målet då det ansågs att Tolopilo inte stördes tillräckligt för att döma bort målet.

Trojatränaren Roger Forsberg skickar då en signal till SSK inför match fyra på fredag.

– Nu är det helt öppet. Det här kommer vi växa så in i helvete av. Södertälje satt på bussen ner hit med ena foten kvar i Allsvenskan men nu är de nere på golvet igen och de ska jävlar få jobba på fredag om de ska ha någonting med det här att göra, säger Forsberg till C More.

Troja-Ljungby – Södertälje 3–2 OT (0-1,0-1,2-0,1-0)

Troja-Ljungby: Karl Olofsson, Joakim Hillding, Oscar Öhman.

Södertälje: Johannes Jämsén, Albert Sjöberg.

Södertälje leder med 2-1 i matcher.

