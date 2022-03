På deadline trejdades Jevgenij Dadonov från Vegas Golden Knights till Anaheim Ducks.

Nu sätter NHL stopp för trejden – vilket sätter Vegas i en jobbig situation mot lönetaket.

På måndagens Trade Deadline trejdade Vegas Golden Knights bort Jevgenij Dadonov till Anaheim Ducks för att frigöra nästan fem miljoner dollar från sina lönekostnader gentemot lönetaket i NHL.

Nu stoppas dock trejden utav ligan och Dadonov kommer att vara kvar i Vegas. Detta på grund av en miss med ryssens “no trade-lista” i kontraktet.

Förra sommaren, när Dadonov tillhörde Ottawa Senators, skrev nämligen på listan och pekade då ut tio klubbar som han inte ville bli trejdad till. Den listan hängde dock inte med när Dadonov trejdades från Ottawa till Vegas så Golden Knights visste inte om att listan fanns.

Anaheim Ducks var då ett av de tio lagen som Dadonov hade uppgett att han inte ville trejdas till. När Vegas genomförde sin trejd med Anaheim i måndags så bröt de därmed mot den klausulen i ryssens kontrakt som gjorde att han hade rätt att neka att bli trejdad till Ducks. Därför kliver nu NHL in och sätter stopp för trejden.

Det sätter dock Vegas Golden Knights i en väldigt jobbig situation för resten av säsongen. Dadonovs lön på fem miljoner dollar räknas nämligen mot lönetaket för Vegas och de ligger nu pressade mot taket utan något ledigt löneutrymme.

Samtidigt har de nyckelbacken Alec Martinez och lagkaptenen Mark Stone på långtidsskadelistan. Deras löner på 14,75 miljoner dollar räknas då inte mot lönetaket, men för att de ska kunna tas bort från långtidsskadelistan så måste Vegas ha löneutrymme för att sätta in duon i sin trupp – vilket de nu inte har.

After reverting the Dadonov trade, we now show #Vegas with only $405,833 in usable space remaining in their LTI Salary pool.



As a result they would now need to clear:

$4,844,167 to activate Martinez

$9,094,167 to activate Stone



They currently have a roster of 26

(15F - 9D - 2G) pic.twitter.com/v6lgvvK4rk