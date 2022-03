Christian Jaros kan vara på väg att lämna Nordamerika.

Den tidigare Luleåbacken bryter nämligen sitt kontrakt med New Jersey Devils.

2013 flyttade den unge slovaken Christian Jaros upp till Luleå där han inledde i klubbens juniorverksamhet.

Året därpå fick han sedan chansen i Luleås A-lag och kom sedan att spela 86 SHL-matcher för LHF de kommande tre säsongerna. Under den tiden var han också utlånad till Asplöven och spelade 28 matcher i HockeyAllsvenskan.

2017 lämnade dock Jaros Sverige och flyttade till Nordamerika där han har spelat för 94 NHL-matcher för Ottawa Senators, San Jose Sharks, New Jersey Devils.

Den här säsongen har det däremot endast blivit elva matcher i NHL för Christian Jaros i Devils som annars har varit utanför laget.

Nu meddelar då New Jersey att den 25-årige backen placeras på “unconditional waivers” i syfte att bryta kontraktet. De kommande 24 timmarna har då de övriga 31 NHL-lagen möjlighet att göra anspråk på slovaken och plocka upp hans kontrakt.

#NEWS: We have recalled D Kevin Bahl and F A.J. Greer from Utica (AHL).



Christian Jaros has been placed on unconditional waivers for the purpose of terminating his contract. pic.twitter.com/uwNOo5lTDL