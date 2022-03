På Trade Deadline så trejdades Jevgenij Dadonov från Vegas Golden Knights till Anaheim Ducks.

Nu stoppas dock trejden av NHL efter ett problem med “no trade-listan” i Dadonovs kontrakt. Det rapporterar The Athletics Vegasreporter Jesse Granger.

Under måndagens Trade Deadline i NHL gick Vegas Golden Knights ut med att de har trejdat bort Jevgenij Dadonov till Anaheim Ducks i utbyte mot John Moore och Ryan Keslers kontrakt (räknas inte mot lönetaksutrymmet då han är långtidsskadad och har avslutat karriären).

🔄 The Golden Knights have acquired John Moore and Ryan Kesler from the Anaheim Ducks in exchange for Evgenii Dadonov and a conditional 2024 2nd round pick. #VegasBorn pic.twitter.com/fdXWksqXq1 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 21, 2022

Trejden skulle se till att Vegas blev av med Dadonovs kontrakt värt fem miljoner dollar per säsong och skaffade sig nödvändigt lönetaksutrymme.

NHL och NHLPA startar utredning

Nu är det dock osäkert om trejden blir av.

Under måndagskvällen startade nämligen NHL en utredning tillsammans med spelarfacket NHLPA kring bytesaffären på grund av ett möjligt problem med “no trade-listan” i Dadonovs kontrakt.

We have become aware of an issue with respect to the trade. We have been consulting with the league office. We will provide further information once it becomes available. #VegasBorn — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 22, 2022

Jevgenij Dadonov skrev sitt nuvarande kontrakt 2020 då han spelade i Ottawa Senators. I det kontraktet hade han en klausul som gör att han har rätt att skriva en lista på tio klubbar som han inte ville bli trejdad till och den listan skulle skickas in senast 1 juli – innan han trejdades till Vegas Golden Knights.

Enligt Frank Seravalli på DailyFaceoff.com ska Anaheim ha varit ett av lagen på den listan.

I’m told #VGK claim they did not receive it from #Sens.



Either way, #NHLDucks are supposedly on Dadonov’s original 10-team “no” list, which should have blocked trade.



I’d imagine there would be sufficient electronic evidence to prove original list was submitted to #Sens on-time — Frank Seravalli (@frank_seravalli) March 22, 2022

Nu, när han trejdas till Anaheim från Vegas, så uppstår det ett problem med listan då Vegas inte ska ha haft tillgång till hans “no trade-lista” och att den inte ska ha skickats över av Ottawa Senators.

Trejden ser ut att stoppas

Det finns dock en dispyt om “no trade-listan” gällde då risken finns att Ottawa inte hade fixat allt pappersarbete innan deadline i juli förra året. Så antingen gäller inte listan eller så gäller listan och då kan han inte trejdas till Anaheim eftersom Dadonov har skrivit i sitt kontrakt att han inte vill trejdas till Anaheim.

Enligt Jesse Granger, som är Vegasreporter på The Atheltic, så säger två källor till honom att det mesta pekar på att tredjen kommer att stoppas av NHL då listan ska ha skrivits på innan 1 juli 2021 men inte skickats till Vegas Golden Knights. Den gällde därmed fortsatt och han skulle då inte kunna skickas till Anaheim.

I’ve had two sources tell me this morning they believe the Evgenii Dadonov trade to Anaheim will likely be voided.



Nothing official, just what I’m hearing. Apparently Dadonov filed his NTC with Ottawa on June 30 (prior to July 1 deadline) & VGK never received it from Ottawa. — Jesse Granger (@JesseGranger_) March 22, 2022

Än har dock inget officiellt besked kommit från NHL eller NHL:s spelarfack NHLPA då de fortsatt utreder frågan.

