Calle Andersson är inne på sin sjätte säsong i Bern. Nu uppges han flytta från den Schweiziska huvudstaden.

Enligt tidningen Corriere del Ticino ska Calle Andersson vara klar för en flytt från SC Bern. Trots att svensken har ett år kvar på kontraktet ska han ha kommit överens med HC Lugano om ett kontrakt på tre år. Andersson spelade för Lugano under säsongen 2014/15 under ett lån från New York Rangers.



Viktig pjäs

Klubben har ännu inte presenterat övergången då de vill vänta till efter slutspelet.

Andersson har haft en framgångsrik sejour i Schweiz med Bern. 2018/19 när laget lyfte titeln tog backen även plats i ligans All-star-lag. Detta efter att ha gjort flest assist och poäng av alla backar.

