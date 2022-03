Anton Forsberg har under säsongen stått för imponerande spel i Ottawa. Med ett utgående kontrakt ryktades det att en trejd var aktuell. Nu förlänger klubben hans kontrakt med tre år.

Anton Forsberg gör sin andra säsong i Ottawa efter att ha snappats upp av klubben i mars 2021. Med ett utgående kontrakt för svensken ryktades det att det skulle bli en flytt, men Forsberg har imponerat denna säsong och får nu istället en förlängning med ett snittvärde på 2,75 miljoner dollar per år.



Målvaktssituationen i Ottawa har under säsongen varit lite av ett frågetecken och Forsberg har fått en större roll än under föregående säsong. Det har totalt blivit 31 matcher denna säsong. Under de matcherna har den Härnösandfödda 29-åringen en räddningsprocent på 91,8 procent.

Konkurrensen slagen?

Ottawa hade inför säsongen hoppats att kanadensaren Matt Murray skulle kunna ta ett tyngre lass än vad han har gjort. Istället har istiden fördelats mellan tre målvakter. Murray, Anton Forsberg och Filip Gustavsson.

Men det är Forsberg som fått kliva ut på isen flest gånger. Kanske innebär den här kontraktsförlängningen att han har övertalat klubben om att förstaspaden ska han namnet Forsberg skrivet på sig nästa säsong.



