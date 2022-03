Simon Ryfors såg lagkamraten Gabriel Dumont sänkas av en tackling i sarghörnet. Då valde den tidigare SHL-stjärnan att kasta handskarna för ett slagsmål med Jonathan Gruden.

Det var med drygt sex minuter kvar att spela av den första perioden i nattens drabbning mellan Wilkes-Barre/Scranton Penguins och Syracuse Crunch som Penguins-forwarden Jonathan Gruden sänkte Gabriel Dumont med en tackling.

Den tidigare Rögle-stjärnan Simon Ryfors stod bara några meter ifrån tacklingen och tvekade inte att försvara sin sänkta lagkamrat. Efter smällen valde Ryfors således att kasta handskarna och utmana Gruden i en fajt. Efter att spelarna utväxlat några slag mot varandra slutade det hela med att Gruden lyckades brotta ned Ryfors till isen.

Båda spelarna fick varsin femminutersutvisning för fighting för slagsmålet.

Syracuse lyckades vinna matchen med 1–0 efter att Gage Goncalves, framspelad av just Gabriel Dumont, kunde göra matchens enda mål i den tredje perioden.

Simon Ryfors har spelat 52 matcher med Syracuse den här säsongen och producerat 19 poäng (4+15).

Jonathan Gruden boards Syracuse's Gabriel Dumont in the corner, Simon Ryfors steps in and fights Gruden over it. pic.twitter.com/EDQzh0H5cc