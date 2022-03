Floridas stjärnback Aaron Ekblad tvingades utgå från nattens 3–0-seger över Anaheim efter en kollision med Aleksander Barkov och Cam Fowler. Ekblad försökte krypa av isen efter smällen – men efter matchen kunde tränaren Andrew Brunette lämna lugnande besked.

– Det ser bättre ut än vad vi trodde, säger han till Sportsnet.

Det var i inledningen av den första perioden i nattens 3–0-seger mot Anaheim Ducks som Aaron Ekblad tvingades lämna matchen med en underkroppsskada. Floridas stjärnback föll till isen efter en kollision med lagkamraten Aleksander Barkov och motståndaren Cam Fowler i ena sarghörnet.

Ekblad vred sig i smärtor efter smällen och försökte initialt att krypa av isen, men fick sedan hjälp av lagläkare att ta sig av isen. Den 26-årige kanadensaren lade inte någon vikt på sitt högra ben när han lämnade isen.

Stjärnan kommer att undersökas på nytt under lördagen, men efter matchen hade tränaren Andrew Brunette lugnande besked att dela med sig av.

– Det ser bättre ut än vad vi trodde. Det är ingen strukturell skada. Vi kommer att veta mer i morgon och får ge er en klarare bild kring skadan då, säger Brunette till Sportsnet.

