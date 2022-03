KARLSSON: Ett krig där idrotten kan göra skillnad

När vi ser tillbaka på det som hände våren 2022 skulle jag inte bli förvånad om en analys av kriget i Ukraina blir att idrotten, faktiskt, spelade en större roll än vi sett i tidigare krig. Därför borde det vara än viktigare för idrotten i stort och enskilda idrottare att se till att vara på rätt sida av historien. Jag hoppas de som nu är i KHL förstår att de kan användas i ren krigspropaganda.

Det har gått två veckor sedan Vladimir Putins oprovocerade och hänsynslösa attack på Ukraina. Många bedömare menar att kriget kan pågå i månader - kanske till och med i år. Nu har det alltså gått två veckor och det har redan kablats ut bilder och information så det räcker och blir över. För att uttrycka det milt.

Omvärlden har förstås fördömt Ryssland på alla tänkbara vis, med sanktioner både mot landet och enskilda individer. Idrottsvärlden har också tagit kraftigt avstånd från Ryssland på nationsbasis (även om IIHF först inte ens ville kalla det för ett “krig” och även om FIFA in i det sista ville ha med Ryssland i VM-kvalet). Vi ser också enskilda idrottare, inte minst fotbollsspelare och ishockeyspelare, bryta kontraktet med sina ryska klubbar.

Putins roll i idrotten de senaste åren har varit vida omtalad under en lång tid. Han har fixat OS och fotbolls-VM till Ryssland, precis som friidrotts-VM och en hel drös andra idrottsvenemang. Han har haft ett finger med i spelet i den ryska statsdopningen som gjort att de inte fått tävla under den ryska flaggan i internationella sammanhang. Den senaste tiden har vi också fått extremt tydliga bevis för vilken inblandning han haft även i nationellt och internationellt ligaspel i flera stora idrotter. Idrotten har helt enkelt suttit i diktatorers och skurkstaters knän, inte minst det tillhörande Vladimir Putin, under många år. Det går det inte att göra något åt nu. Nu är det vad man gör härifrån och framåt som spelar roll.

Det gör också att klyschan att “idrott och politik inte hör ihop” är ungefär lika mycket värd som en rubel är just nu. Inte ett piss, med andra ord.

Det gör också att idrotten, faktiskt, kan göra skillnad i det fasansfulla som pågår just nu. Nej, jag är inte så naiv att jag tror att Vladimir Putin drar tillbaka sina trupper om Aleksander Ovetjkin ber honom göra det, eller om alla svenska spelare lämnar KHL. Men jag är tämligen övertygad om att det här bara är början på sanktionerna mot enskilda ryska oligarker. Sanktioner som kommer kunna välta KHL, den inhemska fotbollsligan - och faktiskt även kommer påverka idrotten i andra länder. Häromdagen såg vi Chelseas ägare Roman Abramovitj drabbas av de engelska sanktionerna - något som gör att Chelsea kanske inte ens kommer kunna sälja biljetter till sina matcher framöver.

Det ryska sociala mediet VK ägs av Alisjer Usmanovs telefonjätte MegaFon. Usmanov ägde tidigare Arsenal, är nu involverad i Everton, och när han köpte upp MegaFon var det för att det tidigare oberoende sociala mediet skulle kunna kontrolleras i allt större utsträckning av regimen.

Vi såg häromdagen två ryska bandylag ställa upp i formationen av ett “Z” (bokstaven som blivit krigets symbol från ryskt håll) för att visa sitt stöd för Putin. Flera utländska stjärnor fanns med. Spelare zoomades in och kommer för alltid kommas ihåg för att man stod där och aktivt tog ställning för den pågående invasionen. Svenske Simon Jansson vägrade ställa upp. Han satt kvar i omklädningsrummet. Enligt obekräftade uppgifter från Ryssland till Sportbladet ska hyllningen till de ryska styrkorna i Ukraina ha kommit på order från Internationella bandyförbundets president, en oligark vid namn Boris Skrynnik.

Det kommer fler och fler uppgifter som vittnar om att oligarkerna nått sin rikedom för att man hållit sig nära Vladimir Putin. Det sägs också att Putin, i utbyte mot att ge oligarkerna framträdande roller, får upp emot hälften av oligarkernas tillgångar.

Något som gör hans rikedom så stor att den inte ens går att ta in.

KHL:s president heter Dmitrij Tjernysjenko. Han är vice president för Ryssland och alltså en av Putins närmaste män. Han var ansvarig för OS i Sotji 2014. Innan Tjernysjenko var Aleksandr Medvedev KHL:s president. Han har starka kopplingar till bland annat Gazprom, det statliga gasbolaget. Bolaget som också sponsrar flera europeiska storklubbar i fotboll och som var huvudsponsor till Champions League. Idag är Medvedev ordförande i Zenit St.Petersburg - som ägs av Gazprom. Det sägs också att Medvedev hade möten med NHL om att köpa ett lag i den ligan.

Familjen Rotenberg har sina fingrarna i ett gäng KHL-syltburkar. En familj som står extremt nära Vladimir Putin. Oligarken Igor Sechin är ett av de tyngsta namnen i CSKA Moskva och har under många år beskrivits som en av Putins närmaste allierade.

Kopplingarna mellan Putin, oligarker och idrottsligor runt om i världen är läskigt starka. Och det gör att det här kriget, hur sjukt det än låter, faktiskt ändå kan påverkas av vad idrotten gör härifrån och nu. Oavsett om vi snackar nationsförbund, ligor, klubbar eller enskilda idrottare.

Joakim Nordström och Lucas Wallmark är hittills de två enda svenskarna som brutit sina KHL-avtal under pågående säsong, för att flytta hem till Sverige. Jag har hört uppgifter om att de behövde betala miljonbelopp för att aktivt köpa sig ur sina kontrakt. Rent moraliskt har jag svårt att förstå varför inte varenda utländsk spelare drar ifrån landet så fort som möjligt - men det är stor skillnad på att avstå pengar (som jag tror de flesta är villiga att göra i detta läge) och att aktivt betala pengar. Pengar som faktiskt det inte är säkert att alla har. Det är vansinnigt lätt att sitta i Gävle, som jag gör, och skriva hur skandalöst det är att inte alla rivit sina kontrakt på studs och begärt sig hem.

Det är nog en större apparat än vi kan föreställa oss. Och kräver nog lite mer än att bara traska upp till Putins vänner på kansliet och förklara att man vill åka hem.

Men med det sagt kommer historiens dom bli hård. Hård mot de som alltjämt är kvar i Ryssland och som spelar i Putins egen liga, samtidigt som han kallblodigt beordrar mord på ett folk som tidigare kallades för Rysslands brödrafolk.

Jag hoppas innerligt att alla svenska spelare är medvetna om det. Att de faktiskt förstår precis vad som kommer hända framöver. Att de förstår att de också kan användas som en del i en politisk propaganda. Att de kan behöva stå i “Z”-symbolen. Att de kan användas i reklamfilmer, nyhetsinslag, i historieböcker. Oavsett utgång på kriget. Vi har redan nu sett flera KHL-klubbar ta ställning för Putin i samband med matcher - inte sällan för att klubbarnas ägare eller ordförande står i skuld till presidenten och inte vill riskera att hamna i hans kyla. Det lär säkert fortsätta pågå under Gagarin Cup-slutspelet.

Jag hoppas innerligt Washington Capitals, som länge varit min favoritklubb i NHL, förstår vad de gör när de förbjuder ukrainska flaggor i sin hemma-arena. Samtidigt som de utåt försöker komma undan genom att säga att man “fördömer kriget”.

Även där kommer historiens dom kunna bli hård för alla inblandade.

Jag hoppas så många som möjligt vill vara på rätt sida av dem. Att de vill finnas med i rätt historieböcker. Eller att de helt enkelt bara gör det av lite jävla medmänsklighet.

Nästa säsong lär det dessutom ändå bara vara spillror kvar av det vi idag kallar för KHL. Och det är faktiskt så att Vladimir Putin och hans bundsförvanter inte är lika mycket utan sin idrott.

