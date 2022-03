Johan Gustafsson har varit borta sedan 26 februari med en skada.

Enligt Västerås finns det fortfarande inget besked exakt när han kan vara tillbaka.

– Vi hoppas att han ska vara tillbaka lagom till slutspelet, säger VIK-sportchefen Patrik Zetterberg till C More.

Det har gått två veckor sedan Johan Gustafsson skadades i matchen mot HV71.

Sedan dess har Västerås stjärnmålvakt missat sju raka matcher och det har börjat växa en viss oro kring “JG”:s status med endast tre matcher kvar av grundserien.

Nu ger dock VIK:s sportchef Patrik Zetterberg besked om den skadade toppkeepern.

– Han åkte på en smäll där som tog lite illa så just nu är han inne i rehab och jobbar med den. Vi hoppas och tror att han ska vara tillbaka lagom till slutspelet, säger Zetterberg till C More och fortsätter:

– Man kan väl aldrig veta men de prognoser vi har pekar mot det. Vi har fortfarande några veckor kvar och han får jobba med det. Medical team gör ett bra jobb där och vi litar på det.

Johan Gustafsson värvades till Västerås inför årets säsong och har varit lagets självklare förstemålvakt. Innan skadan hade han vaktat kassen i 35 av Västerås 43 matcher. Gustafsson var då en av HockeyAllsvenskans bästa målvakter med en räddningsprocent på 92,01 samt 2,12 insläppta mål per match. Hans sju nollar är också bäst i ligan.

TV: Ingen Mitell-effekt att vänta i Färjestad

Matchrapporter: Alexandre Lavoie i målform när Mora vann mot VIK Hockey VIK Hockey segrare hemma mot Troja/Ljungby – Filip Karlsson matchvinnare Stabil seger för VIK Hockey – höll nollan mot Troja/Ljungby Tungt för VIK Hockey – Mora bröt fina vinstsviten Formstarka VIK Hockey tog ännu en seger