TV: Svenskmålvakten NHL-debuterade – hyllas efter insatsen

Erik Källgren blev under torsdagen uppkallad till NHL. Senare under kvällen fick han göra sin NHL-debut efter att Petr Mrazek släppt in fyra mål på två perioder mot Arizona. Svensken släppte ett mål förbi sig när Toronto förlorade med 5-4 efter förlängning.

– Ett stort ögonblick för mig, sa svensken till TSN efter matchen.

Förra året var Erik Källgren en nyckelspelare i det Växjö som vann SM-guld.

I natt gjorde målvakten sin första NHL-match. Det var efter två perioder som Toronto gav upp och bytte ut startmålvakten Petr Mrázek. Den tjeckiske målvakten hade då släppt in fyra mål mot bottenlaget Arizona Coyotes.

Det var i den tredje perioden när Erik Källgren blev inbytt som Maple Leafs vaknade.

TRE PÅ FEM

På fem minuter gjorde laget tre mål och kom tillbaka till ett likaläge. William Nylander hade ett mål och en assist i den tredje perioden.

Noterbart är också att mellan Auston Matthewss 4-3 och William Nylanders 4-4 var det bara tio sekunder.

Men ett ledningsmål hittade aldrig Toronto. Istället gick matchen till förlängning där Coyotes Jakob Chychrun hittade rätt bakom Erik Källgren och blev den första spelaren att göra mål på svensken i NHL.

– Han var grym. Lugn, trygg och gjorde några bra räddningar. Han såg rätt självsäker ut för en kille i den sitsen, sa Torontos huvudtränare Sheldon Keefe till TSN efter matchen.

KAN FÅ SIN FÖRSTA START

Med knackigt spel av Petr Mrazek och förstamålvakten Jack Campbell på skadelistan finns det goda möjligheter att svensken får starta sin första match i helgen när Toronto möter Buffalo.

– Jag ska inte övertänka det här. Jag ska bara gå ut där och vara mig själv, svarade Erik Källgren på frågan om han tror att han får starta på lördag.