LISTA: Fem allsvenska juniorer att hålla koll på inför nästa säsong

Över 100 juniorer har fått chansen i hockeyallsvenskan under säsongen, men det är bara ett fåtal som slagit sig in som ordinarie i sina klubbar. Här listar vi fem heta namn att hålla koll på inför nästa säsong.

Hockeyallsvenskan beskrivs ofta som en plantskola för de svenska hockeyspelarna. Och man behöver inte kolla på mer än listan över guldgallret-vinnarna genom åren för att inse att det är en plantskola av hög rang.

På listan över de tidigare vinnarna av priset hittar vi namn som William Karlsson, Robin Kovác och Jonathan Dahlén. Den senaste vinnaren var Calle Clang som då var på lån till Kristianstad från Rögle.

Fem juniorer att hålla koll på

Oliver Tärnström, c, Tingsryd

Son till tidigare NHL-backen och AIK-legendaren Dick Tärnström. Oliver har mycket att leva upp till, men är hittills på rätt spår. Inför denna säsong flyttade 19-åringen från AIK till Rögle.

Centern som 2020 draftades i tredje rundan av New York Rangers har däremot sedan dess inte kunnat ta nästa kliv. Det blev 20 matcher i Rögle under säsongen och strax över sex minuter per match innan han lånades ut till Tingsryd i hockeyallsvenskan. Där har det i skrivande stund blivit 6 matcher, men ännu inget mål.

Vad som händer med Oliver Tärnström nästa säsong blir därför mycket intressant. Kanske blir det ytterligare en utlåning till ett lag i hockeyallsvenskan?

Rasmus Åkerblad, b, Troja-Ljungby

Försvararen från Ljungby har klättrat i Troja-Ljungbys organisation och befinner sig nu på tröskeln till A-laget. Totalt har det blivit 3 matcher i hockeyallsvenskan för 18-åringen innan klubben valde att ge honom chansen på ett lån i Värnamo i division 2.

Rasmus Åkerblad har utöver sin speltid i A-laget imponerat för Trojas ungdomslag. För Klubbens J20 har försvararen 14 poäng (1+13) på 26 matcher denna säsong och tog en av platserna bland finalisterna till guldgallret.

Dalibor Dvorsky, c, AIK

De flesta hockeyintresserade har nog redan lagt det här namnet på minnet. Supertalangen från Slovakien gör redan som 16-åring poäng för AIK i hockeyallsvenskan. Dvorsky pekas redan nu ut som en framtida världsstjärna och han har verkligen siffrorna i bagaget att backa upp det.

För AIK:s J20 lag har centern gjort 39 poäng (20+19) på 31 matcher. I A-laget har produktionen som förväntat inte hållit samma takt, men anpassningsperioden till A-lagshockey borde vara kort för den storvuxna slovaken.

Dvorsky är en av världens största talangerna i sin årskull (2005) och AIK bör vara mer än överlyckliga över att han nyligen bestämt sig för att skriva på ett tvåårskontrakt i klubben.

Nästa säsong kan bli juniorens stora genombrottssäsong i ett AIK som säkerligen siktar mot toppen av hockeyallsvenskan.

Theo Nordlund, b, Kristianstad

Theo Nordlund är en allround-back som har fått en del av sin hockeyutbildning i Frölunda dit han kom 2016. Sedan dess har han imponerat i klubbens ungdomslag för att till slut ta sig fram till A-lagsnivå. Under föregående säsong stod den nu 19-årige backen för 14 poäng (2+12) på 18 matcher och fick chansen i SHL.

Det blev tre framträdanden för Frölundas A-lag innan han valde att flytta till Kristianstad för att få mer speltid. Ett beslut som belönat sig då han under denna säsong fått stort förtroende. Hittills har det blivit 42 matcher, med ett snitt på runt elva minuter per match.

Kan Nordlund bygga vidare på den start han har fått i Kristianstad, genom att ta till vara på förtroende, kan han ta ytterligare steg nästa säsong.

Isak Garfvé, fw, Mora

Redan som 16-åring debuterade Isak Garfve i SHL, totalt blev det åtta matcher den säsongen för den klubb som han följt från läktaren under sin uppväxt.

Sedan dess säsongen har Garfve, som nu hunnit bli 20 år, fått kontinuerligt med istid i A-laget, men det har inte riktigt släppt än när det kommer till poängproduktionen.

Han beskriver sig själv som en tvåvägsspelare och menar att det är hans "smartness" som får honom att sticka ut. Kan Garfve bygga på den grund och erfarenhet han har och addera fler poäng kan han ta ytterligare steg nästa säsong.

För han vet precis var målet står, i de matcher han har gjort för Moras J20-lag har han verkligen producerat. Elva poäng (3+8) på nio matcher är hans facit för J20 denna säsong.

