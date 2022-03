Först såg Viktor Arvidsson till att rädda en poäng mot Columbus med drygt fyra minuter kvar att spela. Sedan sköt Los Angeles-svensken bonuspoängen till Kings i övertiden – och fullbordade NHL-karriärens fjärde hattrick.

– Det var en skön känsla, säger Arvidsson till AP.

Viktor Arvidsson hade gått mållös från fyra matcher inför nattens möte med Columbus Blue Jackets, hans längsta måltorka under 2022. Den måltorkan bröt han i natt – och det med besked.

När Los Angeles Kings lyckades övertidsbesegra Blue Jackets med 4–3 slog Arvidsson till med tre av målen, varav ett var det avgörande 4–3-målet.

– Jag kom direkt från bänken och de andra hade varit ute på isen ett tag. Jag antar att de var trötta. Jag försökte bara läsa vad målvakten skulle göra och se var han stod, finta och lyfta in den. Jag är glad att det fungerade, säger Arvidsson till NHL.com.

“SKAPAT CHANSER UNDER HELA SÄSONGEN”

För Arvidsson var detta hans fjärde hattrick i NHL-karriären. De övriga tre gjorde han under sin tid i Nashville. Totalt står nu 28-åringen noterad för 18 mål och 38 poäng på 49 matcher för Kings den här säsongen.

– Jag tycker att jag skapat chanser under hela säsongen, men inte lyckats få in pucken. I kväll gick den in. Det var en skön känsla, säger Arvidsson till AP.

Den svenske skarpskytten ligger tvåa i den interna skytteligan, sju mål bakom landsmannen Adrian Kempe (25 mål). Han ligger även tvåa i Kings interna poängliga, där han dock har hela 13 poäng upp till poängkungen Anze Kopitar (51 poäng).

Columbus Blue Jackets – Los Angeles Kings 3–4 e. sd (0–0, 3–1, 0–2, 0–1)

Columbus: Patik Laine (21), Oliver Bjorkstrand (19), Justin Danforth (5).

Los Angeles: Viktor Arvidsson 3 (18), Dustin Brown (7).

