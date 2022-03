Ny fullträff av skyttekungen – jagar drömgränsen

Chris Kreider har varit en målmaskin för New York Rangers den här säsongen.

I nattens 3–1-seger mot New Jersey slog skyttekungen till med ytterligare ett mål – och fortsätter jakten på 50 mål.

Chris Kreider har sedan en tid tillbaka slagit sitt personliga målrekord för en NHL-säsong, en notering som sedan tidigare låg på 28 fullträffar (säsongen 2018/19 och 2016/17). Den här säsongen kan amerikanen bli den första New York Rangers-spelaren sedan Jaromír Jágr (2006) att nå drömgränsen på 50 mål.

I natt slog Kreider till med säsongens 36:e mål när Rangers besegrade New Jersey Devils med 3–1, vilket innebär att han i nuvarande måltakt skulle landa på 53 mål den här säsongen.

Målet kom i den tredje perioden och betydde 3–1 till hemmalaget. Framspelningen gjordes av Mika Zibanejad, som tidigare i matchen hade öppnat målskyttet med sitt 1–0-mål framspelad av just Kreider.

RYSKE MÅLVAKTEN HYLLAS

Mellan stolparna gjorde den ryske stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin ännu en stormatch, där han stoppade 32 skott i 3–1-segern. Sjestjorkin har nu vunnit sju av sina nio senaste matcher och har bara släppt in två eller färre mål i åtta av dessa matcher.

– Han har varit otrolig. Jag menar, allvarligt… Hur många stora chanser hade de inte? Det var kontringar, stora chanser… Han är otrolig, säger Rangers tränare Gerard Gallant till NHL.com.

– Han är utom denna värld. Det är otroligt, vad han gör varje kväll och sättet han spelar på, fyller Rangers-forwarden Filip Chytil i.

New York Rangers – New Jersey Devils 3–1 (1–1, 1–0, 1–0)

New York: Mika Zibanejad (21), Filip Chytil (6), Chris Kreider (36).

New Jersey: Nico Hischier (16).

