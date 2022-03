Niklas Hjalmarsson spelade tio år i Chicago Blackhawks och vann tre Stanley Cups.

I natt hyllades svenske backen av klubben.

– Han var den ultimata lagkamraten, säger Patrick Kane om Hjalmarsson.

Det var en speciell tillställning i Chicago under natten.

Blackhawks skulle visserligen möta Edmonton Oilers men det mesta handlade om spelarna som var tillbaka i Chicago för gårdagens match.

En av dem var svenske backen Niklas Hjalmarsson, som avslutade hockeykarriären förra året. Han spelade 624 NHL-matcher över tio säsonger i Chicago Blackhawks och var då med om att vinna tre Stanley Cups med klubben 2010, 2013 och 2015.

Under natten hölls en hyllningsceremoni för den 34-årige smålänningen som var känd för sitt defensiva spel.

– Han var den ultimata lagkamraten. Det sättet han offrade kroppen när han kastade sig för att täcka skott. Man tänkte att "åh, nu är det färdigt för 'Hammer', nu har han gjort sitt i den här matchen…" och så var han på is, redo att spela direkt i nästa byte, säger Patrick Kane om sin tidigare lagkamrat.

Blocking shots, scoring goals and winning championships — thanks for everything, Hammer ❤️🔨 pic.twitter.com/TesF3U3fsf — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 4, 2022

KEITH TILLBAKA – SOM MOTSTÅNDARE

Någon annan som också var tillbaka i Chicago var backen Duncan Keith men han var kvar på isen – då han spelar för motståndarna Edmonton Oilers.

Keith spelade 1 092 matcher för Chicago Blackhawks och var en av lagets bästa spelare i över ett decennium. Under sin tid i klubben vann han Norris Trophy som NHL:s bästa back en gång, han var med och vann tre Stanley Cups och tog hem Conn Smythe Trophy som slutspelets MVP en gång.

Inför matchen hölls ett ceremoniellt pucksläpp där Hjalmarsson släppte pucken för Chicagokaptenen Jonathan Toews och Duncan Keith.

– Det var grymt att träffa Keith också lite under onsdagskvällen (dagen innan matchen). Jag och han håller fortfarande kontakten via FaceTime och kollar hur vi har det. Det var lite konstigt att någon som honom, som var så viktig för oss och en blivande Hall of Fame-spelare, komma hit till United Center och spela för ett annat lag. Det var helt klart annorlunda, säger Toews om Keith.

we were not emotionally ready pic.twitter.com/gDjsO8eoOO — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 4, 2022

Matchen blev sedan en tajt affär som gick till förlängning men väl där kunde Chicago också vinna efter att Alex DeBrincat skjutit det avgörande 4-3-målet.

Chicago Blackhawks – Edmonton Oilers 4–3 OT (2-2,0-0,1-1)

Chicago: Sam Lafferty (2), Patrick Kane (17), Dominik Kubalik (11), Alex DeBrincat (30).

Edmonton: Evander Kane 2 (7), Leon Draisaitl (38).

