Filip Hasa har imponerat på MoDos blålinje den här säsongen.

Då uppger Örnsköldsviks Allehanda att Frölunda vill värva 21-åringen till nästa säsong.

– Filip har kontrakt med MoDo nästa säsong också och hans fokus ligger på att spela upp MoDo i SHL säger Hasas agent Morten Green till tidningen.

Filip Hasa spenderade sin juniorkarriär i Frölunda HC och kom sedan upp och fick spela sju SHL-matcher för klubben innan han fick lämna för spel i HockeyAllsvenskan.

Den här säsongen har 21-åringen imponerat i MoDo Hockey då han har gjort 26 poäng på 46 matcher. Hasa ligger därmed på en delad niondeplats i backarnas poängliga.

Nu uppger då Örnsköldsviks Allehanda att Frölunda är intresserade av att värva tillbaka Filip Hasa till nästa säsong.

– Det har jag inte så mycket kommentarer till. Filip har en gjort en bra säsong och därför finns det självklart intresse från SHL, men Filip har kontrakt med MoDo nästa säsong också och hans fokus ligger på att spela upp MoDo i SHL, säger agenten Morten Green till tidningen.

”BARA AKTUELLT OM VI INTE GÅR UPP”

Tidigare under säsongen har Filip Hasa också lånats in till Frölunda då han fick hoppa in under en CHL-match för att täcka upp för skador.

Han har dock kontrakt med MoDo Hockey till 2023.

– Jag kan inte kommentera det. Jag förstår dock att spelarna är attraktiva för SHL-klubbar, vi tycker att vi har bra spelare hos oss. Men Hasa har kontrakt med oss nästa säsong också och han kan bara vara aktuell för SHL-klubbar om vi inte går upp i SHL, säger MoDos sportchef Henrik Gradin till ÖA.

Annons

TV: Spelarna som kan gå från allsvenskan till SHL

Matchrapporter: Modo Hockey fortsätter att vinna hemma – har nu sju raka hemmasegrar Frölunda avgjorde i förlängningen mot Leksand Nicklas Heinerö tvåmålsskytt för AIK i segern mot Modo Hockey Straffseger för Modo Hockey borta mot Vita Hästen Tre poäng till Frölunda efter avgörande i slutperioden mot Skellefteå