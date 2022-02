Colorado Avalanche tvingades klara sig utan skadade Nathan MacKinnon i nattens möte med Detroit Red Wings. Då klev den svenske lagkaptenen Gabriel Landeskog in i matchvinnarrollen för Denver-laget. Med två fullträffar var forwarden en av förgrundsfigurerna i 5–2-segern.

I Nathan MacKinnons skadefrånvaro kunde Gabriel Landeskog både öppnade och stängde målskyttet när Colorado Avalanche lyckades bortabesegra sin tidigare ärkerival Detroit Red Wings med 5–2.

En dryg minut in i matchen höll sig Landeskog framme på en retur sedan backstjärnan Cale Makar skakat sig loss från blålinjen, tagit sig in mot mål och avlossat ett skott på Thomas Greiss benskydd som den svenske lagkaptenen sedan kunde raka in returen på. Därefter tappade aldrig Colorado ledningen i matchen.

Visst, Detroit fick viss kontakt i och med sina 1–2- och 2–4-reduceringar, men närmare än så kom aldrig hemmalaget. Under matchens avslutande minut fastställde Landeskog sedan slutresultatet till 5–2 med ett mål i tom kasse.

FYRA “AVS”-SPELARE ÖVER 50 POÄNG

Landeskog har nu gjort 25 mål den här säsongen och totalt 51 poäng på 43 matcher, vilket innebär att Avalanche nu har fyra spelare som producerat 50 poäng eller fler denna NHL-säsong. De anda spelarna är Nazem Kadri, Mikko Rantanen och Cale Makar. Ingen annan NHL-klubb har fler än två spelare med över 50 poäng denna säsong.

I Detroit lämnade Lucas Raymond matchen poänglös, men hans rookiekompis Moritz Seider noterades för två assistpoäng i förlustmatchen vilket innebär att han förlängde sin poängsvit till fem raka matcher. Den tidigare Röglebacken klättrade även upp till tredjeplatsen för flest antal poäng av en rookieback i Detroit, nu bara slagen av Reed Laron och självaste Nicklas Lidström (båda med 60 poäng).

Seider har fram till nu producerat 37 poäng (5+32).

Detroit Red Wings – Colorado Avalanche 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

Detroit: Filip Zadina (7), Robby Fabbri (14).

Colorado: Gabriel Landeskog 2 (25), Tyson Jost (6), Nazem Kadri (22), Valerij Nitjusjkin (14).

