Juhani Tyrväinen stängdes tidigare under dagen av för tacklingen på Joey LaLeggia och kommer därmed missa fyra matcher.

Luleåtränaren Thomas Berglund var kritisk till domen från disciplinnämnden.

– jag tycker det är felaktigt, säger han till Piteå-tidningen.

Snacket på stan under dagen har varit Juhani Tyrväinen och tacklingen som han under gårdagskvällen satte in på Timråspelaren Joey LaLeggia.

I matchen bestraffades han med ett matchstraff för boarding och under dagen anmäldes han samt dömdes till avstängning och böter för tilltaget. Totalt ska han betala 26 573 kronor i böter och han kommer att missa Luleås nästkommande fyra matcher.

Domen från disciplinnämnden tycker Luleåtränaren Thomas Berglund är alldeles för hård.

– Jag tycker det är felaktigt. Det är självklart en boarding, han har hög fart och så men allting bedöms utifrån hur mottagaren agerar och i det här fallet vänder han ryggen i sista hundradelen vilket gör det svårt för Tyrväinen att parera. Det är det som jag tycker är tråkigt - att det hela tiden handlar om hur mottagaren agerar, säger han till Piteå-Tidningen.

“BESLUTEN TAS ÖVER VÅRA HUVUDEN”

Bara minuter efter situationen kritiserade även lagkaptenen Erik Gustafsson domslutet och menade, likt tränaren, att LaLeggia vänder sig om innan tacklingen träffar. Berglund riktar även direkt kritik till disciplinnämnden.

– Det är beslut som tas över våra huvuden och det är förvånansvärt att det är tidigare spelare som är med och tar de här besluten som jag tycker är helt felaktiga, säger Berglund.

Avstängningen innebär att Tyrväinen inte kommer till spel i lagets matcher mot Örebro, Leksand, Djurgården och Brynäs.

