Det låg ångest i luften i sexpoängsmatchen, men frågan är om inte Mörrum räddade säsongen via 4-2 över Hanhals i Kungsbacka?



Ingen hade förmodligen sett till förutsättningarna förväntat sig att Hanhals mot Mörrum skulle bli en välspelad match, så lagen är ursäktade att det blev en spelmässigt riktigt bedrövlig tillställning.



Men spännande, det blev sexpoängsmatchen och inte minst en intressant uppvisning i hur mycket det psykologiska spelar in i pressade lägen.



Förutsättningen var egentligen ganska enkel. Förlust för Mörrum och det negativa kvalet skulle rycka obehagligt nära. Seger och man skaffar sig ett ganska bra utgångsläge för att köra om just Hanhals och undvika kval.



Att det oket pressade hårt på Mörrums axlar initialt gick inte att ta miste på. Det var Hanhals som hade den positiva en