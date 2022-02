18-åriga Ida Boman reste med Damkronorna till OS i Peking och kom till spel i kvartsfinalförlusten mot Kanada.

För Hockeysverige.se berättar målvaktstalangen om resan, spelen och om samarbetet med målvaktskollegorna.

– Det har alltid varit en slags tävling mellan oss, säger hon.

JOHANNESHOV (Hockeysverige.se)



OS i Peking betydde målvakten Emma Söderbergs internationella genombrott. Turneringen innebar också att en 18-åring från Sollentuna, Ida Boman som tillvardags spelar för Djurgården, fick göra OS-debut mellan stolparna då hon fick kliva in i kvartsfinalen mot Kanada.

- Det var jättespännande och jag blev förvånad när Uffe (Lundberg) sa åt mig att jag skulle hoppa in, säger Ida Boman med ett leende då hockeysverige.se träffar henne på klassiska Johanneshovs Isstadion efter Djurgårdens morgonträning.

- Jag var lite inställd på det, men när han sa det kom det ändå lite som en chock. Första fem minuterna och i periodpausen var jag jättenervös.

Ida Boman. Foto: Ronnie Rönnkvist

“LITE OVERKLIGT”

- Jag tycker ändå att jag kom in i mitt spel ganska bra. Dessutom gillar jag att spela mot lite tuffare lag. Nu är Kanada hur bra som helst, men jag tycker sådana matcher är grymt kul att spela.- Det är också kul här hemma att spela mot lag som Brynäs och Luleå eftersom mitt spel passar bättre mot lite tuffare motstånd.- Klart att det inte var någonting vi ville, men vi tar lärdom av det och kommer lite mer förberedda inför nästa match mot Kanada.- Kanada har ändå hängt tillsammans ganska länge till skillnad mot oss. Vi samlades en vecka innan i Jonstorp där vi knappt fick träna med varandra. Det skulle jag säga är den största skillnaden.- Vi tränade halvgrupp två gånger för pandemin eftersom vi ville hålla oss på lite avstånd från varandra och inte dra på oss något mer Corona-fall inför OS.- Jag var i en grupp som ensam målvakt medan Emma och Agnes (Åker) tränade tillsammans så det blev lite speciellt.

Inför säsongen 2021/22 var det inte givet att Ida Boman skulle tillhöra Damkronorna, men själv har hon hela tiden haft det som ett delmål.



- Jag har haft det lite som mål såklart och i bakhuvudet att OS skulle komma den här säsongen. Samtidigt har jag bara försökt jobba på i klubblaget för att ta en plats.

Emma Söderberg. Foto: Bildbyrån

“VAR OROLIG VARJE DAG”

Under landslagssäsongen har Ida Boman varit trea bakom Sara Grahn och Emma Söderberg.- Vi tre har fungerat bra och pushar varandra hela tiden. Sedan tar jag mycket lärdom från då jag ser hur dom spelar och tränar.Mycket tålamodet. Sedan har det alltid varit en slags tävling mellan oss. Det tycker jag har varit bra och väldigt utvecklande. Just tålamodet och spela klart varje puck är det jag tagit med mig mest från Sara.Nervöst såklart, men grymt kul. Det är något jag har sett fram emot att få vara med på. Samtidigt kändes det lite overkligt.Såklart att det skulle bli en kul resa, ta mycket lärdom, men också att jag skulle få bra träning. Även att ha med sig den erfarenheten till nästa OS är bra.

Inför turneringen kom beskedet att Sara Grahn stoppades från spel på grund av positivt Covid-test. Det innebar att Ida Boman blev tvåa bakom Emma Söderberg.



- Det var såklart väldigt tråkigt för Sara, men även för oss andra i laget då vi fick beskedet. Vi visste också vad som kunde hända om man fick det och jag var orolig varje dag hemma om jag skulle få det i skolan eller i laget.

- Det var så väldigt lite som behövdes för att man inte skulle få åka med, vilket hade varit väldigt tråkigt. Precis så var det för Sara.

Ida Boman. Foto: Bildbyrån

“HON VAR HELT OTROLIG”

Nej, jag tänkte inte riktigt så. Jag tänkte bara att det skulle komma in en ny målvakt och att vi skulle kampas på samma villkor.- Så tycker jag också att det varit på träningarna och dom har inte behandlat någon annorlunda. Det har varit väldigt bra och vi alla tre har slagits om platsen.Ny målvakt i stället för Sara Grahn blev Agnes Åker från AIK.- Jag tror att det har fungerat väldigt bra för henne att komma in i det. Jag hade inte träffat Agnes innan, men vi har kommit väldigt nära varandra. Vi hängde ganska mycket eftersom vi tränade lite extra på mornarna när laget hade match på kvällen.- Oftast åkte vi tillsammans till hallen och dessutom bodde vi i samma lägenhet, vilket var kul.- Vi tog ganska många tester innan vi åkte. Sedan tog vi en test då vi kom till flygplatsen i Peking. Efter det fick vi sitta i karantän i OS-byn till det att vi fått svar på testet. sedan testade vi oss varje dag då vi var där.- Innan turneringen gjorde vi tre, fyra tester nere i Jonstorp, men även ett snabbtest varje dag. Vi hade en ”app” där vi fick skriva in hur vi mådde varje dag, hade för temperatur och så vidare.

Damkronorna spelade inledningsvis fyra gruppspelsmatcher med två förluster och två vinster, vilket tog laget till kvartsfinal.



- Jag tycker ändå att vi spelade bra. Vi kanske inte var riktigt nöjda med dom två första matcherna. Vi försökte ändå spela vårt spel, men vi hade, som sagt var, lite tufft i första två matcherna.

- Det fanns ändå mycket som var bra från dom båda matcherna som vi kunde ta med oss till Kina och Danmarks-matchen, men även till Kanada-matchen.

- Vårt första mål var att vinna en slutspelsplats, en kvartsfinalplats. Det är vad man måste göra när man ligger i B-gruppen, så vi klarade av vårt första mål.

Ida Boman. Foto: Ronnie Rönnkvist

“DET BETYDER SJUKT MYCKET”

Den spelare som drog till sig mest uppmärksamhet i svenska laget var Ida Bomans målvaktskollega Emma Söderberg.- Hon var helt otrolig, säger Ida Boman samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende innan hon fortsätter:- Emma höll kvar laget i matcherna. Mot Kanada var det tufft och det går inte att skylla på henne att vi förlorade den matchen. Vi var inte riktigt med alla gånger på Kanadas snabba spel så hon lämnades ensam många gånger.- Det var en jättestark grupp, nästan samma grupp som vi hade i OS-kvalet och trenationersturneringen i Schweiz. Gruppen funkade bra och jag skulle säga att vi har blivit en tajt grupp. Det var vi inte bara under OS utan även innan turneringen.- Vi hade dock hoppats att vi skulle få lite fler dagar tillsammans i Jonstorp så vi kunde komma samman lite mer.

Det var såklart en annorlunda miljö att leva i under OS då byn var en så kallad bubbla där endast atleterna fick vistas, men ingen heller fick lämna för att turista i Peking.



- Det var väldigt speciellt och kändes lite instängt. Man såg inte så mycket annat folk. Jag tycker ändå inte att det var svårt att fokusera på hockey. När jag kom ut på isen var det som vanligt. Jag tänkte bort allt det här med OS och kände att det var som vanliga träningar.

- Man såg andra atleter i matsalen och runt om i byn. Sedan var vi även och kollade på en curlingmatch, men också på invigningen.

TV: Fem unga stjärnor att hålla koll på inom svensk damhockey

- Den var jättecool och bland det mäktigaste jag varit med om. Jag hade hoppats på lite mer publik. Vi spelade en match innan invigningen, men jag skulle säga att matchen vi spelade efter invigningen kändes mer som OS än den första.- Det betyder såklart sjukt mycket. Jag tar med mig den här erfarenheten till mitt spel i vardagen. Sedan är det bara att sikta framåt på eventuellt ett VM och förhoppningsvis fortsatt landslagsspel.- Ja, jag har lite tankar på det, men vi får se hur det går med det eftersom jag inte är så vass i skolan, säger Ida Boman med ett skratt och tillägger:- Lite kontakter har jag, men det blir inget till nästa säsong i alla fall.- Självklart strävar jag efter att komma med dit. Där är bara för mig att fortsätta att jobba på i klubblaget och inget jag kan påverka mer än att spela mitt spel varje dag och försöka utveckla det.





