Fabian Zetterlund har gått som tåget i AHL och är den svensk som har gjort flest poäng i ligan under säsongen.

De senaste matcherna har han fått axla ansvaret som assisterande kapten och nu väljer hans tränare Kevin Dineen att hylla Zetterlund för sina prestationer.

– Han har tagit väldigt stora kliv i sin utveckling den här säsongen, säger han till NHL.com.

Fabian Zetterlund har imponerat ordentligt under säsongen i AHL-laget Utica Comets och har vid ett tillfälle kallats upp till NHL-laget, där han fick debutera med begränsad speltid.

I AHL däremot finns det ingenting som heter begränsad speltid när det kommer till Zetterlund, som med sina 37 poäng (18+19) är lagets näst bäste poängplockare bakom Chase De Leo. Nygligen har han även fått ett extra stort ansvar i klubben då han fått ta rollen som assisterande kapten i lagkaptenen Ryan Schmelzers frånvaro.

– Vi har en hel del rutinerade veteraner i vårt lag, men under en säsong kommer det tillfällen där vi behöver understryka att också de yngre spelarna måste kliva fram och ta ett ledar-ansvar under matcherna. Zetterlund har flera gånger under säsongen visat att han vill och kan vara en ledare för oss ute på isen, vilket var anledningen till att han fick A:et på tröjan. Det är en liten påminnelse om att förtroendet finns där och att förväntningarna är höga, inte bara från oss i tränarteamet, utan från hela laget, säger Utica Comets huvudtränare Kevin Dineen till NHL.com.

“REDO ATT GÖRA ALLT FÖR LAGET”

Utöver att berätta om Zetterlunds nya ansvar i laget passar tränaren även på att skicka med en hyllning till den svenske 22-åringen.

– Jag har ju bara varit tränare för honom i ett par månader, men jag har pratat med andra som varit längre i New Jersey Devils-organisation, och de har berättat att han har tagit väldigt stora kliv i sin utveckling den här säsongen. Han är en stor del i att vi varit så pass framgångsrika den här säsongen och han är en spelare som är redo att göra allt för laget, säger han.

Under sin korta vistelse i NHL blev det tre matcher, men inga poäng för Zetterlund som aldrig spelade mer än tio minuter i någon av matcherna han deltog i.

