Förra helgen sköt Oskar Olausson ett hattrick för sitt Oshawa Generals.

I natt slog den tidigare HV71-talangen till med fyra fullträffar när Oshawa förlorade målfesten mot Niagara med 7–8.

Det går inte att klaga på Oskar Olaussons målform just nu.

Under förra helgen sköt den tidigare HV71-talangen totalt fyra mål, varav ett hattrick i mötet med Petersborough Petes. Efter att ha gått mållös i veckans strafförlust mot Hamilton lyckades Olausson återigen skriva in sig i målprotokollet i nattens match mot Niagara IceDogs – fyra gånger om.

Efter två perioders spel hade Niagara gått ifrån till en 6–2-ledning, men då klev den svenske JVM-stjärnan in i matchen för sitt Oshawa. Under periodens första tre och en halv minuter så hade Olausson slagit till två gånger om, innan han halvvägs genom den tredje perioden fullbordade sitt hattrick i numerärt överläge.

Kort därefter lyckades Olausson även skjuta sitt fjärde mål för matchen, där Oshawa hämtade upp ett fyramålsunderläge i den tredje perioden.

Olausson missade sedan sin straff i den efterföljande straffläggningen, som krävde sju omgångar innan Juan Copeland kunde skjuta extrapoängen till Niagara och därmed säkra 8–7-segern.

För den svenske juniorstjärnan innebar nattens målfest att han nu har producerat elva mål och en assist i Oshawa sedan trejden från Barrie vid årsskiftet. Totalt har Olausson producerat 37 poäng (23+14) på 38 matcher i OHL den här säsongen.

A Friday night treat for all the @Avalanche fans out there...



Here's a four-goal performance from @Oshawa_Generals forward Oskar Olausson (@oskarolausson1) #GoAvsGo pic.twitter.com/PwBXe8iqU7