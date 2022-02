För första gången i sin NHL-karriär har Adrian Kempe nått 20-målsplatån under en och samma säsong. Detta efter att den svenske Los Angeles-forwarden blivit tvåmålsskytt i nattens 4–3-seger mot Vegas.

Adrian Kempe inledde sitt målskytte i matchen tidigt i den andra perioden, då han i numerärt överläge såg till att kvittera nattens möte med Vegas Golden Knights till 2–2 med ett stenhårt handledsskott.

Därefter kunde Kempe enkelt stöta in det matchvinnande 4–3-målet i förlängningsspelet, fint framspelad av Sean Durzi, och därmed skjuta extrapoängen till Kings. Målen innebär att Kempe för första gången i sin NHL-karriär nått 20-målsplatån under en och samma säsong, då nattens mål var mål nummer 20 och 21 under säsongen.

Avgörandet, som kom halvvägs genom förlängningsspelet, innebär också att Kempe står noterad för sex matchvinnande mål för Los Angeles Kings den här säsongen. Det är den högsta noteringen i Kings denna säsong.

TREA I SVENSKA SKYTTELIGAN

Tack vare sina två mål klättrar Kempe i den svenska skytteligan i NHL. 25-åringen går nu upp på en delad tredjeplats bland svenskarna tillsammans med Elias Lindholm, som liksom Kempe gjort 21 mål denna säsong.

I nattens 4–3-seger noterades Viktor Arvidsson för en passningspoäng för Los Angeles, medan William Karlsson skrev in sig i poängprotokollet med en assist för Vegas. Även Jack Eichel stod för en assist för hemmalaget, vilket innebär att storstjärnan öppnat poängkontot i sin nya klubb.

Vegas Golden Knights – Los Angeles Kings 3–4 e. sd (2–1, 1–2, 0–0, 0–1)

Vegas: Max Pacioretty 2 (14), Reilly Smith (14).

Los Angeles: Adrian Kempe 2 (21), Andreas Athanasiou (5), Phillip Danault (14).

***

Bästa svenska målskytt i NHL den här säsongen är Filip Forsberg och skarpskytten sköt återigen in sig i målprotokollet när Nashville Predators gästade Carolina Hurricanes i natt.

I den tredje perioden hjälpte Forsberg bortalaget att få lite kontakt i matchen med sin 2–4-reducering drygt fem minuter från slutet, men Carolina lyckades hålla undan och vinna med 5–3 sedan Andrej Svetjnikov stått för två av Hurricanes mål samt noterats för en assist i matchen.

Carolina Hurricanes – Nashville Predators 5–3 (1–0, 2–1, 2–2)

Carolina: Andrej Svetjnikov 2 (22), Brady Skjei (7), Jesperi Kotkaniemi (10), Jaccob Slavin (3).

Nashville: Luke Kunin (11), Filip Forsberg (25), Tanner Jeannot (15).

***

För några veckor sedan stod Mason Marchment för sex poäng i en och samma match för Florida Panthers. I natt klev doldisforwarden fram i rampljuset ännu en gång, när han i Panthers 6–2-seger över Minnesota Wild slog till med NHL-karriärens första hattrick.

Marchment, vars kusin Kennedy Marchment tidigare varit en stjärna i SDHL, stod för två mål i den första perioden innan han fullbordade sitt hattrick fem och en halv minut från slutet.

Joel Eriksson Ek stod för en assist för Minnesota och utökar därmed sin poängskörd till 27 poäng (15+12) på 41 matcher den här säsongen.

Minnesota Wild – Florida Panthers 2–6 (1–2, 0–1, 1–3)

Minnesota: Kirill Kaprizov (23), Mats Zuccarello (16).

Florida: Mason Marchment 3 (11), Anthony Duclair (20), Aaron Ekblad (12), Carter Verhaeghe (16).

Se NHL-nattens mål i videospelaren ovan.