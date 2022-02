Den 4 januari sattes Victor Rask upp på waivers av Minnesota Wild.

Nu, en och en halv månad senare, placeras han på waivers igen av Wild.

Precis efter årsskiftet så sattes Victor Rask upp på waivers av av Minnesota Wild.

Då flyttades han dock tillbaka upp i NHL-laget direkt på grund av skador inom Wild men nu har laget fått tillbaka flera skadade spelare och då hänger den 28-årige svensken löst igen.

Under fredagskvällen placeras Rask nämligen på waivers ännu en gång och det är andra gången under 2022 som han riskerar att få lämna Wild.

Placed on NHL waivers today: Gemel Smith (DET), Victor Rask (MIN) and Connor Bunnaman (PHI).