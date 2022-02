Efter snart ett helt decennium är Niklas Lundström tillbaka i AIK där han fick chansen att debutera i A-laget som junior. Efter hockeyäventyren ute i världen berättar Stockholmsonen nu om tryggheten i att ha kommit hem och om framtiden i AIK.

– Jag har velat det här länge, säger han till Hockeysverige.se om återkomsten.

Niklas Lundström är tillbaka i svensk hockey efter sin utflykt till österrikiska Graz. 29-åringen från Värmdö har haft en brokig karriär med spel i flera olika klubbar och länder, men redan som junior tog han steget över till AIK dit han nu alltså har återvänt.



- Klart att målet redan då var att spela i dom högsta ligorna, men när jag var i Värmdö spelade jag nog mer för att det var kul. Nu var det här länge sedan, men jag har alltid drömt om NHL och SHL, berättar Niklas Lundström då hockeysverige.se träffar honom efter att han kört ett relativt hårt träningspass med bland andra målvaktscoachen, Christopher Heino Lindberg.

- Jag kom till AIK i U16. Jag hade varit på en turnering året innan där Anders Gozzi var coach. Det här var ett ihopsatt lag. Efter det blev det AIK.

Niklas Lundström. Foto: Ronnie Rönnkvist

"BÄTTRE NU ÄN FÖR TIO ÅR SEDAN"

- Jag har varit där och även här många timmar och känner igen mig väl, säger Niklas Lundström med ett leende och fortsätter:- Det är vad som känns så skönt nu att även om det är många på nya positioner så känner jag många och jag har kommit in i det lätt. Det är absolut som att komma hem.- Jag känner ett lugn och får bo i mitt riktiga hem på heltid. Klart att det här är jättekul och jag är otroligt nöjd att allt löste sig.

Du har varit i många klubbar runt om i både Sverige och världen, hur har det här påverkat din utveckling som målvakt?

- Ingen aning, men jag tycker att jag är bättre nu än för tio år sedan. Förhoppningsvis har jag fått med mig många erfarenheter kring olika saker som kan hända.

Niklas Lundström. Foto: Bildbyrån

“PRIVATA SIDAN VAR SÅ DÄR”

- Man blir äldre, lite klokare för varje år och vet vad som krävs genom erfarenheter och så vidare. Jag jobbar varje dag för att bli bra…- Både och. Jag fick spela på små rinkar. Där måste man vara lite snabbare. Sedan också som person, att fixa allt själv.

Mellan 2018 och 2020 hade Niklas Lundström äran att spela i en av Tjeckiens mest klassiska klubbar, Dukla Jihlava. Där har bland andra tidigare storspelare så som Bröderna Jaroslav och Jiri Holik spelat, men även andra storheter så som Jan Suchy, Milan Chalupa, Jiri Bubla, Josef och Patrik Augusta, Josef Horesovsky, Jiri Chra med flera spelat.



- Det var höga krav och väldigt kul. Jag var där en hel säsong och en kort säsong kan man väl säga. Vi hade mycket folk på matcherna. Sedan hade vi Peter Vlk som coach så traditionerna hängde med där och det märktes att det var en storklubb.

Niklas Lundström. Foto: Eibner Europa/IMAGO

“TÅLAMOD OCH MYCKET TJAT”

- Ja, det gjorde jag. Han är riktigt trevlig, säger nygamla AIK målvakten samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.Den här säsongen inledde alltså Niklas Lundström i ICEHL med spel för Graz 99:ers.- Hockeysidan kändes bra, men privata sidan var så där.- Personliga grejer, familjeskäl, som gjorde att det blev jobbigt vid sidan av. Det var ”lock down” och sitta på ett hotellrum ensam gjorde inte saken bättre. Det här gjorde att det var bäst för min egen skull att inte vara kvar.- Klubben var nöjda med mitt spel. Sedan kanske dom inte var jättenöjda med att det blev som det blev då jag lämnade. Samtidigt tror jag att dom förstår att man måste må bra.

Varför blev det just AIK igen?

- Jag har velat det länge. I alla fall sedan det blev som det blev med Linköping har jag helst velat det här. Tålamod och mycket tjat så…, skrattar Niklas Lundström och fortsätter:

- Första dagarna här har varit jättekul. Jag vaknar glad och somnar glad varje dag så jag tycker verkligen det är jätteskönt att vara här.



Redan i mötet mot Tingsryd i måndags fick Niklas Lundström göra säsongsdebut även om den bara varade i en minut och 25 sekunder.



- Det var bara in och ut snabbt. Det hände något med Pavels (Khomchenko) benskydd. Medan dom lagade benskyddet var domarna väldigt på att jag skulle hoppa in, så det av bara på med grejerna och köra, men jag fick inga skott på mig.

- Det ska bli kul att kunna hjälpa till med min erfarenhet. Förhoppningsvis ska jag tillföra lugn och trygghet till både Pavel och laget, hjälpa till så vi kan gå så långt som möjligt, avslutar Niklas Lundström.

