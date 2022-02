Både U18-VM för tjejer och JVM för killar ställdes in i slutet av 2021.

Nu kommer båda mästerskapen att spelas under sommaren, meddelar IIHF:s president Luc Tardif.

Det var en väldigt trist vecka för juniorhockeyn i slutet av 2021.

På julafton gick IIHF ut med att tjejernas U18-VM, som skulle ha spelats i Linköping och Mjölby, tvingades ställas in på grund av covid-19.

Bara fem dagar senare tvingades JVM för killar ställas in – mitt under brinnande turnering – efter att smitta kommit in i lagen.

Nu kommer dock ett stort glädjebesked från IIHF.

Både U18-VM för tjejer och JVM för killar kommer att spelas – under sommaren.

U18-VM ska flyttas till USA och Sverige hoppas i stället kunna arrangera 2023 års upplaga av mästerskapet, bekräftar IIHF-presidenten Luc Tardif på en presskonferens under torsdagen.

– U18-VM kommer att spelas i juni i norra USA. Vi håller just nu diskussioner med potentiella värdstäder och exakta datum kommer att bekräftas senare, säger Tardif.

