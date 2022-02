Victor Stjernborg fick matchstraff för tripping i matchen mellan Djurgården och Växjö.

Då var Växjökaptenen Erik Josefsson kritisk mot beslut.

– Jag har aldrig hört fem minuter för tripping innan – jag tycker den är otroligt billig, säger Josefsson till C More.

Erik Josefsson gav bortalaget Växjö ledningen på Hovet i den första perioden men Djurgården lyckades kvittera genom Ludvig Rensfeldt.

DIF fick sedan en perfekt chans att ta ledningen då Victor Stjernborg fick matchstraff för tripping efter att ha fällt ut benen bakom Linus Arnesson.

I det fem minuter långa powerplayspelet kunde Djurgården även sätta 2-1 då stortalangen Jonathan Lekkerimäki blev målskytt.

Matchstraff❌ Victor Stjernborg får ta en tidig dusch. pic.twitter.com/2Mv3Lp42xQ — C More Hockey (@cmorehockey) February 17, 2022

Efteråt var Växjös lagkapten Erik Josefsson kritisk mot domslutet som gjorde att Stjernborg fick lämna matchen.

– Jag har aldrig hört fem minuter för tripping innan. Jag vet inte, jag kanske är helt färgad, men jag tycker den är otroligt billig. Jag tycker det är kamp och jag ser inga intentioner att han försöker dra honom bakåt och slå under skridskorna. Det är en kampsituation och jag skulle kunna nöja mig med en tvåa tripping i sådana fall, fem minuter där är otroligt tufft, säger Josefsson till C More i den första periodpausen.

Djurgården har sedan utökat sin ledning till 4-2 efter mål av Niclas Bergfors samt nyförvärvet Éric Gélinas i den andra perioden.

Matchen pågår.

TV: "Ryssland är inte alls lika bra som 2018"

Matchrapporter: Växjö höll nollan och tog stark seger mot Rögle Djurgården vann – efter Tim Söderlunds hattrick Veteranens sågning: ”Sämsta matchen för säsongen” Ludvig Nilsson gjorde två mål när Växjö vann mot Brynäs Brynäs vann efter avgörande i förlängningen mot Djurgården