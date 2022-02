Jack Eichel kan snart vara tillbaka för Vegas Golden Knights – men klubben har inte tillräckligt med lönetaksutrymme för att ha plats för stjärnan.

Då kan en långtidsskada på Mark Stone öppna dörren för Eichel. Det rapporterar Frank Seravalli på DailyFaceoff.com.

Tidigare i veckan meddelade Vegas Golden Knights att Jack Eichel är tillbaka i full träning igen efter att ha opererats för ett diskbråck i nacken i höstas.

Men Vegas har bekymmer med lönetaket vilket just nu gör att de inte kan addera Eichel till sin laguppställning även om han skulle vara spelklar.

Även Alec Martinez närmar sig comeback från skada för Golden Knights men för att klubben ska kunna plocka in både Eichel och Martinez i laguppställningen så behöver de frigöra elva miljoner dollar i lönetaksutrymme. Det har därför spekulerats i att ett antal spelare riskerar att trejdas för att frigöra utrymme.

Nu kan dock Vegas vara på väg att hitta en ny lösning.

Enligt Frank Seravalli på DailyFaceoff.com kan klubben nämligen sätta upp Mark Stone på långtidsskadelistan för resten av säsongen och de skulle då bli av med hans lönetaksträff på 9,5 miljoner dollar. Stone har tidigare under säsongen missat 29 matchers spel på grund av en ryggskada och han saknades även i lagets senaste match på grund av ett bakslag med ryggskadan.

– Jag vet inte vad Vegas kommer att göra men jag vet att det höjdes en del ögonbryn runt om i ligan när Mark Stone missade den senaste matchen och coachen Peter DeBoer bekräftade att det rörde sig om samma ryggskada som Stone har lidit av tidigare, säger Seravalli på DailyFaceoff.com.

Ice Breakers 🧊🏒 Reilly Smith? Evgeni Dadonov? Jonathan Marchessault? Who goes for #VGK to make room for Jack Eichel?



Maybe no one. League sources speculate captain Mark Stone could be placed on LTIR for balance of the regular season with a back injury.https://t.co/eoKlKKcfxl