Det utspelade sig otäcka scener i Leksand då Joel Mustonen föll bakåt efter en duell med Matt Caito och landade på huvudet.

Mustonen kom upp på fötterna igen och fick hjälpas av isen men spelade inte mer i matchen, som Leksand vann med 4-2.

Leksand rivstartade kvällens match och tog ledningen med 2-0 efter att Linus Andersson gjort två mål inom tre minuters spel i mitten av första perioden.

I slutet av perioden utspelade sig dock otäcka scener i Tegera Arena.

Joel Mustonen kommer i en duell med Leksandsbacken Matt Caito och det resulterar i att Mustonen föll bakåt och landade med huvudet först ner i isen.

Mustonen blev liggande länge men kunde sedan ta sig upp sittandes och fick sedan hjälp att ta sig av isen. Skadan gjorde att domarna fattade beslut att avbryta första perioden och den återupptogs senare då slutet på första perioden samt hela andra perioden spelades utan paus.

– Jag ser inte riktigt vad som händer men jag är framme och kollar till honom. Det var lite med huvudet tror jag. Jag har inte pratat med honom. Det är otäckt när det händer sådana saker, sade Örebrobacken Gustav Backström till C More i pausen.

Otäck situation när Örebros Joel Mustonen ser ut att landa på huvudet. Han kan dock ta sig av isen med hjälp av lagkamrater! #twittpuck #SHL pic.twitter.com/wNsCKKZQKq — C More Hockey (@cmorehockey) February 10, 2022

Joel Mustonen återvände inte till matchen och det är oklart exakt vilken status han har då Örebrotränaren Niklas Eriksson inte hade någon uppdatering i pausen.

– Tyvärr. Han är på någon form av koll just nu, jag vet tyvärr inte, sade Eriksson till C More.

KAPTENEN PUNKTERADE MATCHEN

När spelet väl återupptogs fortsatte Leksand sin dominans och 3-0 kom sedan även genom Justin Kloos. Örebro fick dock kontakt i slutet av andra perioden då Oliver Eklind reducerade.

I den tredje perioden såg Leksand sedan ut att punktera matchen när Patrik Zackrisson gjorde mål i powerplay för 4-1 men Örebro gav inte upp utan nyförvärvet Nick Halloran satte sitt andra SHL-mål vilket innebar 4-2 i matchen.

Leksand kunde slutligen dock hålla undan och vinna med 4-2, ett rättvist resultat då hemmalaget hade spelövertaget matchen igenom och även vann skotten med 37-19.

Leksand – Örebro 4–2 (2-0,1-1,1-1)

Leksand: Linus Andersson 2, Justin Kloos, Patrik Zackrisson.

Örebro: Oliver Eklind, Nick Halloran.

TV: Då blir Leksand en guldkandidat

