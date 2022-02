I går var det Montreal Canadiens som genomförde ett tränarbyte.

Nu är det Edmonton Oilers tur då TSN:s Darren Dreger rapporterar att de sparkar Dave Tippett.

Under onsdagen fick Dominique Ducharme sparken av Montreal Canadiens och ersattes av Martin St. Louis.

Nu är det ett annat kanadensiskt NHL-lags tur att göra sig av med sin tränare.

Enligt TSN:s Darren Dreger får Dave Tippett nämligen sparken av Edmonton Oilers under torsdagen. Även assisterande coachen Jim Playfair får lämna Oilers.

I stället är det Jay Woodcroft och Dave Manson från klubbens AHL-lag Bakersfield Condors som kommer att ta över som nya tränare i Edmonton där Woodcroft får huvudansvaret. Nyheten har ännu inte bekräftats av klubben.

Jay Woodcroft har tidigare varit assisterande tränare för både San Jose Sharks och Edmonton Oilers i NHL. Han är även lillebror till Todd Woodcroft som var med i Rikard Grönbergs tränarteam när Tre Kronor vann VM-guld 2017. Todd Woodcroft skulle även ha varit med i Tre Kronors ledarstab under OS men fick inte resa med på grund av pandemin. Nu blir alltså lillebror Jay Woodcroft huvudtränare för Edmonton Oilers i NHL.

