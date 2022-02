Ben Thomas och Leksand bröt samarbetet under torsdagen. Kort därefter avslöjade hockeysverige.se att Växjö blir backens kommande klubbadress. Uppgifter som senare under dagen bekräftades av Växjö.

NHL-meriterade Ben Thomas har haft svårt att slå sig in i Leksand under säsongen. Under torsdagen bröts det ettårskontrakt parterna skrev inför säsongen.

Men trots den tunga tiden i Leksand blir backen kvar i SHL. Enligt flera av varandra oberoende källor till hockeysverige.se blir Växjö Lakers ny klubbadress för Thomas del.

Växjö har skadeproblem på backsidan och Juuso Vainio väntas missa resten av säsongen. Dessutom har man Miika Koivisto på frånvarolistan. Häromdagen lånade man därför in Kristianstads stjärna Amil Krupic - och plockar man också in den tidigare Leksandsbacken.

Under säsongen har den 25-årige amerikanen noterats för två mål och en framspelning i Leksandströjan.

Uppdatering: Växjö Lakers har nu bekräftat hockeysverige.se's avslöjande.





