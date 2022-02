Johnny Gaudreau valde under helgens All-Star-event att hylla Calgary-målvakten Jacob Markström rejält.

Svenskmålvakten har under säsongen varit i storform och hållit nollan sju gånger under säsongen.

– Jag tycker att vår målvakt i Calgary, Jacob Markström, går under radarn, sa han till CalgarySun.com.

Jacob Markström har dominerat mellan stolparna i Calgary Flames och den fina formen uppskattas av hans lagkamrater.

En som uttryckte sin uppskattning nyligen var Johnny Gaudreau, som under All-Star-helgen, berättade hur imponerad han är över svenskmålvaktens insatser.

– Jag tycker att vår målvakt i Calgary, Jacob Markström, går under radarn. Han är galet bra. Han har, typ, hållit nollan 100 gånger i år redan, sa han till CalgarySun.com.

KAN SLÅ KLUBBREKORDET

Det kanske var en liten överdrift från lagkamraten, men faktumet är att Markström har hållit nollan sju gånger under säsongen. Med detta kan han även ha siktet inställt på att slå rekordet i Calgary för flest hållna nollor under en och samma säsong.

Den nuvarande innehavaren av rekordet är Miikka Kiprusoff, som säsongen 2005/06 höll nollan i tio matcher. Skulle Markström hålla samma tempon som under inledningen av säsongen kommer han vid grundseriens avslut ha hållit nollan i 14 matcher, vilket hade varit ett nytt organisationsrekord.

HYLLAS AV ANALYTIKERN

Utöver hans lagkamrater är även den tidigare Calgary-målvakten Jamie McLennan, som nu agerar analytiker i TSN, också imponerad över Markströms säsong.

– Du är på god väg om ditt namn tas upp i samma mening som Miikka Kiprusoff, sa han till CalgarySun.

Markström har under säsongen spelat 33 matcher och i snitt har han släppt in 2,2 mål per match. Av samtliga skotten mot sig har han räddat 92,3 procent.

