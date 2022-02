Dominik Furch värvades till Färjestad inför säsongen.

Där har han fått ett stort ansvar och gjort det bra, vilket nu öppnar för en kontraktsförlängning.

– Jag hade inte haft något emot det, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin till Värmlands Folkblad.

Dominik Furch återvände till SHl efter en säsongs spel i KHL med Dinamo Minsk. Det blev däremot ingen återkomst till Örebro, utan i stället blev det en flytt till Färjestad, sär han har vaktat kassen under merparten av matcherna sedan hans ankomst.

I Karlstad är de nöjda med vad den 31-årige målvakten har presterat under säsongen och när vintern nu börjar gå över till vår öppnar sportdirektören Rickard Wallin för att förlänga kontraktet med Furch.

– Jag hade inte haft något emot det. Jag ska prata med honom, säger han till VF om en potentiell kontraktsförlängning.

“DEN STORA SKILLNADEN”

Till en början hade Furch Henrik Haukeland som målvaktskollega, men efter ett tag valde den sistnämnde att lämna klubben. Detta har betytt att han fått axla ett stort ansvar och med det stora ansvaret har han presterat bra.

– Man får vara ärlig att säga att Dominik varit den stora skillnaden de två senaste månaderna i vår förmåga att plocka poäng. Det är jätteskönt att veta att man har en såpass bra pjäs i laget, säger Wallin till VF.

Under säsongen i SHl har Furch stoppat 91 procent av skotten han fått emot sig och släppt in 2,38 mål i snitt per match.

