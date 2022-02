Tidigare under säsongen lånades Andreas Ljungren ut från Mora till Leksand. Nu lånas Isak Rosén ut från Leksand till Mora.

– Isak får vi in en riktigt talangfull teknisk spelare, en duktig skridskoåkare med ett bra avslut, säger Mora nye sportchef Andreas Hägglund.

Johan Rosén har både spelat i och tränat Leksand. De senaste åren har han emellertid jobbat i Moras olika juniorlag. Nu plockar Mora även in hans brorson: Isak Rosén.

18-åringen lånas ut från Leksand till dalarivalen. Avtalet gäller resten av säsongen.

– I Isak får vi in en riktigt talangfull teknisk spelare, en duktig skridskoåkare med ett bra avslut. Han har ett bra spelsinne och jag tror att han kommer passa in bra i Mora IK: s sätt att spela, säger sportchefen Andreas Hägglund.



Isak Rosén har fått sparsamt med istid i SHL och har under säsongen gjort 2+2 på 28 matcher i SHL. Han fanns också med i Sveriges JVM-lag tidigare under säsongen och sköt under förra säsongen sju mål på sju matcher i U18-VM.

