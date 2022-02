Färjestad saknade fem av sina bästa forwards, varav tre som är iväg och spelar OS.

Då sköt de bara 19 skott och förlorade med 4-1 borta mot Skellefteå.

– Vi måste jobba jävligt mycket hårdare, säger Victor Ejdsell till C More.

Det var två lag med långa frånvarolistor som möttes under tisdagskvällen.

Färjestad saknade sju spelare: Jens Westin, Marcus Nilsson, Gustav Berglund, Michael Lindqvist Gustav Rydahl, Linus Johansson och Jacob de la Rose där de tre sistnämnda är i väg på OS.

Skellefteå kom till spel utan åtta spelare: Oscar Eriksson, Adam Mascherin, Elias Stenman, Simon Robertsson, Strauss Mann, Stefan Loibl, Tom Kühnhackl och Jonathan Pudas där de fyra sistnämnda är i väg på OS i Peking.

Det skulle visa sig blir Skellefteå som klarade sig bäst med den långa frånvarolistan.

FÖRSTA MÅLET FÖR SANDBERG

Hemmalaget var klart bättre i första perioden och vann skotten med hela 15-4 men lyckades inte få hål på Dominik Furch i FBK-kassen.

I mittperioden kom dock utdelningen för Skellefteå. Först sköt lagkaptenen Oscar Möller 1-0 och precis efteråt fick de spela powerplay och då kom även 2-0 genom Jayce Hawryluk.

I slutet av perioden kunde Skellefteå också utöka till 3-0 då Filip Sandberg klev fram och sköt sitt första mål sedan han värvades till Västerbotten.

– Det var kul, jag tycker att vi hade bra tryck och det var skönt att få utdelning. Det är alltid skönt att sätta första, jag har haft lite lägen innan. Det var kul att det var på en ”direktslagga” också, det är inte ofta man gör det, säger Sandberg till C More efter målet.

”MÅSTE HÅLLA DET ENKLARE”

Någon som dock inte var lika nöjd var Färjestads nyckelspelare Victor Ejdsell. Han var kritisk mot lagets insats efter att de låg under med 3-0 efter 40 minuter.

– Vi måste hålla det mycket, mycket enklare och jobba jävligt mycket hårdare. Vi behöver få mer fart på rören så att vi får en chans att vara i offensiv zon. Det är en tuff match så vi måste hålla det enkelt och jobba oss in i det, säger Ejdsell till C More.

I den tredje perioden lyfte Färjestad upp sig något snäpp och när de fick spela fem-mot-tre kom också målet då Joel Nyström skickade in pucken i nät.

”JÄTTETUNGT ATT TAPPA SPELARE”

Det blev dock inte någon vidare slutforcering för FBK utan i stället kunde Linus Karlsson fastställa slutresultatet 4-1 till Skellefteå då han lade in pucken i tom kasse.

Efteråt menade tränaren Thomas Rhodin att det var en svag insats av Färjestad.

– Vi tar alldeles för många utvisningar och då blir det i stort sett omöjligt. Skellefteå vinner rättvist. Det blir lite snedfördelat, vi har många unga spelare som har svårt att ta sig in i boxen. Då får ”Åsa” (Per Åslund) och (Joakim) Nygård dra ett tungt lass och det blir fel hela vägen, säger Rhodin till C More efter matchen och fortsätter:

– Det är klart att det är flera duktiga spelare som är borta. Vi ska kunna komma upp bättre. Vi har de vi har och vi ska bara göra det så bra vi kan. Sedan är det klart att det är jättetungt att tappa ledande spelare.

Skellefteå – Färjestad 4–1 (0-0,3-0,1-1)

Skellefteå: Oscar Möller, Jayce Hawryluk, Filip Sandberg, Linus Karlsson.

Färjestad: Joel Nyström.

TV: SHL-klubbarna som drabbas hårdast av OS

Matchrapporter: Skellefteå upp i topp efter seger mot Färjestad Dick Axelsson hjälte mot Färjestad Skellefteå vände underläge till seger Färjestad avgjorde tät match mot Oskarshamn i tredje perioden Oskarshamn tog hem mötet med Skellefteå i Be-Ge Hockey Center