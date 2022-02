Rögle BK har varit klara för CHL-finalen i snart en månads tid.

Men först nu blev deras motståndare klara då Tappara vann den andra semifinalen mot EHC München.

Den 11 januari blev Rögle klara för final i Champions Hockey League under sin första tur ute i Europa då de vann semifinalen mot regerande CHL-mästarna Frölunda med 8–4 (5-3,3-1).

De har dock tålmodigt fått vänta på vilka de ska få möta då den andra semifinalen mellan Tappara och EHC München har skjutits upp tre gånger på grund av covidsmitta i något av lagen.

Under tisdagen spelades dock äntligen semifinalen för att avgöra vilka som Rögle ställs mot i den historiska finalen.

Det blir Tappara som tar sig vidare till final då de vinner med 3-0 över München efter att 38-årige Kristian Kuusela, som vann SM-guld med MoDo 2007, skjutit två mål för finländarna. En annan tidigare MoDo-spelare, Otso Rantakari, stod för assist till Tapparas alla tre mål. Henrik Haukeland, som lämnade Färjestad under årets säsong, vaktade kassen för EHC München och räddade 31 av 34 skott i förlusten.

