Södertälje SK har haft en mardrömssäsong i HockeyAllsvenskan vilket gör att de ligger på negativ kvalplats.

Nu ger förre tränarprofilen Leif Strömberg sin syn på SSK:s säsong – och riktar skarp kritik mot sin förra klubb.

– Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker inte jag att det funnits någon riktig identitet sedan jag lämnade Södertälje, säger “Strumpan” till hockeysverige.se.

Att säga något annat än att Södertäljes säsong så här långt är något annat än ett stort misslyckande är att ljuga. Många trodde att den anrika klubben skulle tillhöra toppskiktet av Hockeyallsvenskan säsongen 2021/22. Men, ett stort MEN, efter 36 spelade matcher ligger laget näst sist och i dagarna plockades tränartrion, Jörgen Bemström, Dennis Bozic och sent inkomna Stefan Gråhns ur båset. In för att lotsa laget på rätt köl har Pelle Hånberg och Björn Lidström kommit.

Leif Strömberg coachade Södertälje mellan 2005 och 2009. Han var bland annat med om att ta upp laget till elitserien 2007. Han, liksom övrig expertis och fans, trodde inför säsongen att SSK skulle ha gjort en betydligt bättre prestation så här långt.



– SSK är en storklubb i mina ögon med bästa möjliga förutsättningar, Templet (Scaniarinken), träningsmöjligheter och så vidare. Då förväntar jag mig också att Södertälje ska vara topp sex, säger Leif Strömberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Sedan kan man tycka att man kanske ska ha in en eller två centrar till etc, för tycke och smak finns det alltid.

”SETT FÖRSKRÄCKLIGT UT”

Tidigare SSK-coachen är kritisk till delar av det han sett Södertälje presterat under säsongen.



– Adrenalin och energi är inget spelsätt. Jag tycker att Södertälje haft ett stort systemfel. Ett sätt man spelat på som mellan varven sett förskräckligt ut. Om man har ett bra spelsystem och spelsätt, kan man då addera till energi och adrenalin till det brukar det bli väldigt bra.

– Jag har tränat ”Jögge” Bemström, hade honom under flera år som lagkapten, och vet att han är en ruggigt hockeysmart kille. Jag har hyllat honom många gånger som min vänstra arm ute på isen, men jag vet inte varför det har sett ut som det gjort.

– Samtidigt är det ledarna som tar ut riktningen och bestämmer hur man spelar, instruerar och inspirerar laget.

SSK har släppt in näst flest mål i ligan. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

När du säger systemfel, kan du utveckla hur du menar?

– Jag tycker inte att man har spelat en tillräckligt bra omställningshockey. Södertälje har inte varit tajta nog och stängt av isen med fart utan puck för att få i gång ett tillräckligt bra omställningsspel.

– Vi kan ta Luleå som ofta får på käften för att dom är defensiva. Jag tycker att Luleå, utan att blanda ihop dom och Södertälje, tillsammans med någon klubb ytterligare spelar Sveriges bästa omställningshockey.

– Luleå stänger av isen med fart. När dom vinner puck har dom många ”options” att spela på. Därifrån kan dom behålla pucken inom laget eller spela snabbt i djupled.

– Södertälje har haft enorma ”gap-problem”. Det har varit matcher där dom kommit ut med bra energi och ”forechackat”. BIK Karlskoga spelar snabb ”avlast” pucksida och satt passningarna rakt i mitten eller en cross på 30 meter. Då har det var från sista forward till back 15 meter i SSK. Så har det, inte bara varit en gång utan gång, på gång, på gång, på gång… Då är det helt klart jobbigt att spela hockey.

Har Södertälje i dina ögon ett spelarmaterial som skulle klara av att spela en sådan hockey?

– Jag tycker Södertälje definitivt har en trupp som skulle klara att spela en bra omställningshockey, absolut.

– Sedan kanske jag tycka att man ska ha in en Hugo Gustafsson permanent som kan driva spelet. Det där är alltid tycke och smak, men som svar på din fråga så – ja, det tycker jag att man har.

Jörgen Bemström fick kicken. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

”JÖRGEN ÄR EN JÄKLIGT SMART KILLE”

Nu pekar många på Jörgen Bemström och tränarteamet, att dom skulle varit den felande länken, men hur stort ansvar dom har och hur mycket ansvar har spelarna i misslyckandet?

– Tränaren är den som tar ut riktningen. Jag säger det igen att Jörgen Bemström är en riktigt, riktigt hockeysmart kille som jag har otroligt mycket bra att säga om. Smart utifrån systemet, fattar bra…

– Sedan vet inte jag hur uppstyrd han har varit i ett annat system. Att gå ifrån sina principer har man hört en del säga, men gå inte ifrån dina principer utan säg vad du tycker. Om Jörgen blivit styrd i något annat tänk kan inte jag svara på, men jag kan svara på att det är en jäkligt smart kille och människa.

– Det går ändå aldrig att komma ifrån att tränarna är dom som instruerar och inspirerar laget till hur man ska göra. Helt enkelt ger förutsättningarna. Det är tränarnas jobb.

Hur ser du på att Anders Eldebrink klivit in som sportchef i Södertälje efter sparkade Mikael Samuelsson?

– Han är en stor ikon i klubben och har tröjan i taket med alla rätt, loge i hallen, också det med all rätt. Det är inget snack om den saken.

– Däremot har han själv stått intervjuer och sagt att han inte har någon koll längre. Utifrån det, att inte ha någon koll, ta på sig högsta ansvaret för det här låter lite illa. Samtidigt är det bara vad han sagt och jag hört, men egentligen har jag ingen uppfattning om det är rätt att ta in Anders som sportchef eller inte.

Per Hånberg är ny huvudtränare för SSK. Foto: Ronnie Rönnkvist

”HAR INTE FUNNITS NÅGON IDENTITET I SSK”

Ny coach för Södertälje är sedan i söndags Per “Pelle” Hånberg.



– Jag tycker att jag känner Pelle ganska bra. För det första är han en bra person. Sedan gillar Pelle att driva saker. Om han är rätt man eller inte får naturligtvis tiden utvisa.

– Pelle är först och främst en bra människa och jättebra kille. Vi får hoppas för Södertäljes del att det blir en match.

Hur ska Södertälje som förening få tillbaka den här stjärnglansen?

– Det är viktigt att skapa en riktig identitet. Åren vi var där fanns det en skarphet. Vi var nere och vände, men det tog bara elva månader så var vi tillbaka efter enbart fyra förluster vid full tid på en hel säsong.

– Vi hade en identitet där vi hade ett tydligt spelsätt. Alla jobbade ruggigt hårt varje byte, vilket dom var tvungna till när jag och (Stefan) Nyman stod i båset. Det var inte något konstigt med det. Killarna trivdes med det.

– Jag tycker, som sagt var, att man ska skapa en tydlig identitet och inte byta den. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker inte jag att det funnits någon riktig identitet sedan jag och Nyman lämnade Södertälje.



Klarar sig Södertälje från negativt kval den här säsongen?

– Ja, det gör dom absolut, avslutar Leif Strömberg.

